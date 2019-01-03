"Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" визначилась із своїм кандидатом на посаду Президента України. Ним став міський голова Львова Андрій Садовий.

Кандидатуру Садового підтримав з'їзд партії, який відбувся 3 січня у Києві.

Як зазначила віце-спікер парламенту, голова з'їзду партії Оксана Сироїд, політичний провід "Самопомочі" рекомендував кандидатуру Андрія Садового напередодні, 2 січня.

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Рішення було підтримано одностайно.

Я розумію, що я йду на війну. Але я йду служити. Я люблю людей, я люблю вас, я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, іншої в нас немає. І іншого шансу не буде. Ми повинні йти зараз в наступ і перемагати,

– заявив Садовий після висунення.

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До слова, першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.