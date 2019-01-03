"Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты

Политическая партия "Объединение "Самопомич" определилась со своим кандидатом на пост Президента Украины. Им стал мэр Львова Андрей Садовый.

Кандидатуру Садового поддержал съезд партии, который состоялся 3 января в Киеве.

Как отметила вице-спикер парламента, председатель съезда партии Оксана Сыроид, политический провод "Самопомочи" рекомендовал кандидатуру Андрея Садового накануне, 2 января.

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Решение было поддержано единодушно.

Я понимаю, что я иду на войну. Но я иду служить. Я люблю людей, я люблю вас, я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, другой у нас нет. И другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать,

– заявил Садовый после выдвижения.

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К слову, первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.