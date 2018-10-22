Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта следующего года, а сам избирательный процесс стартует уже в декабре этого года. Чтобы ничего не пропустить, предлагаем ознакомиться с главными этапами избирательной кампании в нашей инфографике.

Президентская кампания официально стартует в конце декабря 2018. В частности, ЦИК должна объявить о начале избирательного процесса не позже 30 декабря, а на следующий день начнется регистрация кандидатов.

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Подать заявление кандидаты смогут до 4 февраля, а уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

Уже к 4 мая объявят окончательные итоги голосования, а до 3 июня избранный президент принесет присягу на заседании Парламента и приступит к своим полномочиям. Подробнее – в инфографике.