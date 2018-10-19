Де-факто президентская кампания длится около полугода. О чем свидетельствуют многочисленные бигборды и реклама по телевидению и в соцсетях. Когда официально начнется кампания, и какой она будет – в материале 24 канала.

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Начало выборов Президента Украины

1. Очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента Украины. То есть голосование должно состояться 31 марта 2019 года.



Верховная Рада должна проголосовать за постановление о начале выборов президента

2. Назначает выборы Верховная Рада не позднее, чем за сто дней до дня выборов. То есть не позднее 21 декабря парламент должен проголосовать за соответствующее постановление. Сама кампания продолжается девяносто дней, о ее начале объявляет Центральная избирательная комиссия. Это должно произойти не позднее 31 декабря 2018 года.

Кто может стать Президентом Украины?

1. Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35–летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата.

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2. Для регистрации в ЦИК кандидату или партии необходимо внести денежный залог в размере двух миллионов пятьсот тысяч гривен. В случае проигрыша, залог не возвращается. Кроме того, кандидат должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Национальное агентство по предупреждению коррупции предоставляет информацию о результатах проверки сведений, указанных в декларации. Ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации.



Каждый гражданин Украины, достигший 35–ти лет, может избираться президентом

3. Представление документов заканчивается за пятьдесят дней до дня выборов. То есть до 8 февраля 2019 года украинцы будут знать всех кандидатов в президенты.

4. Законом предусматривается снятие с регистрации кандидата, в частности, по его собственному желанию или с потерей трудоспособности. При этом, как отмечает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, снять кандидата в президенты с регистрации за серьезные нарушения практически невозможно.

Если ввести норму снятия кандидатов за подкуп избирателей, то будет работать механизм политической расправы. Будут примеры псевдоподкупа, чтобы снять конкурента. Здесь должна действовать более качественная законодательная база и работа правоохранительных органов,

– говорит Алексей Кошель.

Агитация и пропаганда

1. Кандидат на пост президента для финансирования предвыборной агитации обязан создать свой один избирательный фонд в банке в Киеве. Счет должен быть только в гривнах.

2. Предвыборная агитация осуществляется за счет Госбюджета и избирательного фонда кандидата. Предвыборная агитация может проводиться в следующих формах:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий – субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

Официально выборы не начались, но кандидаты давно начали агитацию

4) обнародование в печатных и электронных СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио– и видеоклипов, других публикаций и сообщений;

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач.

2. Запрещается:

1) распространять материалы, содержащие призывы к ликвидации независимости Украины, изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыва его безопасности, незаконного захвата государственной власти, пропаганду войны, насилия и разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения;



Подкуп запрещен, но снять кандидата с регистрации за это нельзя

2) распространять заведомо ложные сведения о кандидате;

3) проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей.

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Особенности выборов президента–2019

По словам Алексея Кошеля, каждая избирательная кампания имеет свою специфику. На этих выборах впервые нет соревнований двух основных кандидатов. Раньше всегда были известны два фаворита президентских выборов Кучма-Симоненко, Ющенко-Янукович, Тимошенко-Янукович. А сейчас очень высокая конкуренция за выход во второй тур.

Как отмечает эксперт, это обусловливает использование кандидатами различных политтехнологий и механизмов влияния на результаты выборов.

1. Администратиавний ресурс

Глава КИУ отмечает: больше всего админресурс использовался при президентах Кучме и Януковиче. Это был очень мощный инструмент фальсификации результатов выборов. В вертикали админресурса были задействованы представители госпредприятий. В частности, "Укрзализныця", которая перевозила "титушок", судейская вертикаль, педагоги, система здравоохранения.

Сейчас, говорит Кошель, админресурсом тоже пугают, но, считает специалист, он очень рассеян. На местном уровне такие попытки контролирует оппозиция. К примеру, в 12 из 15 облсоветов большинство составляют представители оппозиции. Похожая картина на уровне районов. Это второстепенная технология.

2. Подкуп избирателей

Технология прямого и косвенного подкупа избирателей, по мнению Алексея Кошеля, может быть результативной. Хотя на президентских выборах ее меньше используют, но из-за жесткой борьбы за выход во второй тур могут задействовать.

Схема докупки нескольких процентов голосов может сработать незаметно – с помощью сети депутатов-мажоритарщиков и представителей органов самоуправления. А безнаказанность приводит к тому, что технологии задействуют активно. Ведь мы до сих пор не имеем результативных уголовных дел в отношении тех, кто организовывал схемы подкупа избирателей,

– отметил Кошель.



В различных формах избирателей будут подкупать

При этом, по его словам, так называемые карусели, фотографирование бюллетеней в день голосования – составляющие механизма подкупа избирателей.

3. Российское вмешательство

По мнению Алексея Кошеля, ключевая проблема – риск российского вмешательства. В 2014 году со стороны россиян была попытка кибератаки государственной системы Выборы. Несколько месяцев назад ЦИК обратилась к властям с просьбой выделить 36 миллионов гривен для защиты системы. Но пока что денег нет.



Самая большая угроза – вмешательство России

Впрочем, более серьезное влияние, по его словам, – финансовые ресурсы.

Факт российских денег был всегда весомым на выборах в Украине. Это могут быть стимулы для наших бизнесменов, которым предоставят преференции на российском рынке. А они в обмен будут поддерживать пророссийского кандидата или партию. Плюс телеканалы, где будут агитировать за пророссийского кандидата. Могут быть более жесткие методы, которые уже имели место. Псевдозаминирование избирательных участков, псевдотерракты, даже терракты, чтобы повлиять на явку в нужных регионах,

– подчеркивает Алексей Кошель.

По его мнению, если между кандидатами разница, условно, в сто голосов, то даже распространение ложной информации может повлиять на конечный результат. В частности, отмечает эксперт, до сих пор "Одноклассники", "ВКонтакте" и "Mail.ru" входят в топ-20 украинских ресурсов. И их достаточно широко использует "Оппоблок". Поэтому, подчеркивает Кошель, надо выстраивать серьезную систему защиты от российского вмешательства.