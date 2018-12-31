ЦИК Украины закрыла участки в России: где можно проголосовать украинцам

Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков по территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

Об этом свидетельствует постановление № 274, опубликованное 31 декабря на сайте ЦИК.

Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

В тексте говорится, что ЦИК рассмотрела представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря о внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе.

Напомним, что 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. С этого дня по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Первым свои документы для участия в выборах как кандидат на пост президента Украины подал экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко.

Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.