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      ЦИК Украины закрыла участки в России: где можно проголосовать украинцам

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      ЦИК Украины закрыла участки для голосований в России
      ЦИК Украины закрыла участки для голосований в России / 24 канал

      Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков по территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

      Об этом свидетельствует постановление № 274, опубликованное 31 декабря на сайте ЦИК.

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      В тексте говорится, что ЦИК рассмотрела представления Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря о внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе.

      Напомним, что 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. С этого дня по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

      Первым свои документы для участия в выборах как кандидат на пост президента Украины подал экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко.

      Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости России ЦИК Финляндия Новости Казахстана Новости Грузии
      Источник: 24 канал
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