18:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      ЦВК України закрила дільниці в Росії: де можна проголосувати українцям

      163 Читать новость на русском
      ЦВК України закрила дільниці для голосувань у Росії
      ЦВК України закрила дільниці для голосувань у Росії / 24 канал

      Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Про це свідчить постанова №274, опублікована 31 грудня на сайті ЦВК.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      У тексті мовиться, що ЦВК розглянула подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі.

      Нагадаємо, що 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З цього дня по 3 лютого 2019 року ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.

      Першим свої документи для участі у виборах як кандидат на посаду президента України подав екс-міністр екології та природних ресурсів, юрист Ігор Шевченко.

      Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Новини Росії Новини Грузії Новини Казахстану Фінляндія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      сьогодні , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 3400
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      сьогодні , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 55
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      сьогодні , 17:00 Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      Сергій Лещенко 395
      Чем президентские выборы-2019 будут отличаться от предыдущих
      сьогодні , 16:01 Чем президентские выборы-2019 будут отличаться от предыдущих
      Юрій Бутусов 296
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Російський олігарх: Аваков заборгував мені 12 мільйонів доларів
       3 грудня 2015 , 20:39
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      75 київських мостів знаходяться в предаварійному стані
       31 липня , 10:13
      Головні новини футболу 3 грудня: став відомий володар "Золотого м'яча-2018", матч Шахтар – Ліон перенесений з Харкова
       4 грудня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук