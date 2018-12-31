ЦВК України закрила дільниці в Росії: де можна проголосувати українцям

Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

Про це свідчить постанова №274, опублікована 31 грудня на сайті ЦВК.

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У тексті мовиться, що ЦВК розглянула подання Міністерства закордонних справ України від 19 грудня щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі.

Нагадаємо, що 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З цього дня по 3 лютого 2019 року ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.



Першим свої документи для участі у виборах як кандидат на посаду президента України подав екс-міністр екології та природних ресурсів, юрист Ігор Шевченко.



Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.