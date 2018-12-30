В Україні стартувала передвиборча кампанія

У понеділок, 31 грудня, в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни.

З 31 грудня 2018 по 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.

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Кандидат в президенти повинен бути громадянином України, який досяг 35-річного віку. Він повинен володіти державною мовою і проживати в Україні протягом 10 останніх років до дня виборів.

Кандидат повинен внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Ця сума повертається суб'єкту внесення – в двох випадках: або у разі перемоги на виборах, або в разі виходу в другий тур. Всім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до державного бюджету України.

Кандидата в президенти може висунути політична партія або він може бути самовисуванцем. Він повинен надати декларацію про доходи за рік, що передує року початку виборів. Її перевірить Національне агентство з питань запобігання корупції і згодом оприлюднить результати перевірки.

Свою кандидатуру на виборах можна зняти не пізніше, ніж за 23 дні до дня голосування, звернувшись в ЦВК. На президентських виборах – до 7 березня 2019 року включно.