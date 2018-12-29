17:29
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Аваков хоче забезпечити охороною кандидатів в президенти

      35 Читать новость на русском
      Аваков хоче забезпечити поліцією кандидатів в президенти
      Аваков хоче забезпечити поліцією кандидатів в президенти / 24 канал

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий забезпечити поліцейською охороною кандидатів у президенти під час виборчої кампанії. Це допоможе запобігти або не допустити загострення конфліктних ситуацій.

      Про це повідомила прес-служба МВС.

      Читайте також: Українці знову за гроші голосуватимуть на виборах президента: прогноз від ЦВК

      За його словами, вони будуть контролювати ситуацію, все поле події й зможуть, зокрема, вжити превентивних заходів безпеки в разі необхідності.

      Ми готові взяти на себе охорону основних кандидатів. Багато з них вважають, що їм цього не треба, бо, мовляв, держава таким чином буде за ними стежити. Але я заявляю: у нас зовсім інші цілі й завдання. Якщо звернуться – ми спрацюємо чесно,
      – сказав міністр внутрішніх справ.

      Арсен Аваков також розповів, що МВС має оперативну інформацію щодо груп людей, які супроводжують кандидатів у поїздках регіонами.

      "Ми розуміємо, хто все це організовує, як це відбувається і навіщо. Побачимо склад злочину – втрутимося. Поки ж у всіх цих попередніх політичних іграх нас непокоїть виключно безпека процесу. І я попереджаю, що поліція буде жорстко реагувати на політичні ігри, що переходять межі безпеки й законності", – зазначив очільник МВС.

      Теги: Новини України Новини політики Поліція Арсен Аваков Президентські вибори 2019 Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переговори з Росією – повна маячня
      сьогодні , 15:01 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 736
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      сьогодні , 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      Юлія Михайлова 2187
      Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      сьогодні , 10:01 Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      Ірина Поліщук 4928
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сьогодні , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 1335
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук