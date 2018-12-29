Аваков хоче забезпечити охороною кандидатів в президенти

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий забезпечити поліцейською охороною кандидатів у президенти під час виборчої кампанії. Це допоможе запобігти або не допустити загострення конфліктних ситуацій.

Про це повідомила прес-служба МВС.

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За його словами, вони будуть контролювати ситуацію, все поле події й зможуть, зокрема, вжити превентивних заходів безпеки в разі необхідності.

Ми готові взяти на себе охорону основних кандидатів. Багато з них вважають, що їм цього не треба, бо, мовляв, держава таким чином буде за ними стежити. Але я заявляю: у нас зовсім інші цілі й завдання. Якщо звернуться – ми спрацюємо чесно,

– сказав міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков також розповів, що МВС має оперативну інформацію щодо груп людей, які супроводжують кандидатів у поїздках регіонами.

"Ми розуміємо, хто все це організовує, як це відбувається і навіщо. Побачимо склад злочину – втрутимося. Поки ж у всіх цих попередніх політичних іграх нас непокоїть виключно безпека процесу. І я попереджаю, що поліція буде жорстко реагувати на політичні ігри, що переходять межі безпеки й законності", – зазначив очільник МВС.