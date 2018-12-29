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      Аваков хочет обеспечить охраной всех кандидатов в президенты

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      Аваков хочет обеспечить полицией кандидатов в президенты
      Аваков хочет обеспечить полицией кандидатов в президенты / 24 канал

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов обеспечить полицейской охраной кандидатов в президенты во время избирательной кампании. Это поможет предотвратить или не допустить обострения конфликтных ситуаций.

      Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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      По его словам, они будут контролировать ситуацию, все поле событий и смогут, в частности, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости.

      Мы готовы взять на себя охрану основных кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем другие цели и задачи. Если обратятся – мы сработаем честно,
      – сказал министр внутренних дел.

      Арсен Аваков также рассказал, что МВД располагает оперативной информацией относительно групп людей, которые сопровождают кандидатов в поездках по регионам.

      "Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Увидим состав преступления – вмешаемся. Пока же во всех этих предварительных политических играх нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие пределы безопасности и законности", – отметил глава МВД.

      Напомним, 27 декабря ЦИК приняла старт предвыборной президентской кампании с 31 декабря, то есть с этого дня в Украине официально будут регистрировать кандидатов на пост главы государства. Сами являются выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Министерство внутренних дел Выборы Президента 2019 Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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