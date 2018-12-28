11:10
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Украинцы снова за деньги будут голосовать на выборах президента: прогноз от ЦИК

      151 Читати новину українською
      Украинцы снова за деньги будут голосовать на выборах президента
      Украинцы снова за деньги будут голосовать на выборах президента / 24 канал

      Президентские выборы 2019 года не будут отличаться от предыдущих выборов 2014 года. Так, избиратели снова будут брать деньги от штабов кандидатов.

      Об этом в эфире "Прямого" заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

      "Это будут вторые президентские выборы, которые пройдут в период фактической вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Вместе с тем, такой фактор, как способность избирателей брать деньги от штабов кандидатов, к сожалению никуда не исчезнет", – сказал Магера.

      Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

      Социология фиксирует – огромное количество людей готовятся, как именно голосовать, принимая во внимание материальные факторы. Я не думаю, что выборы 2019 года особенно будут отличаться от выборов 2014 года,
      – добавил заместитель председателя ЦИК.

      Напомним, 27 декабря ЦИК приняла старт предвыборной президентской кампании с 31 декабря, то есть с этого дня в Украине официально будут регистрировать кандидатов на пост главы государства. Сами выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Деньги Андрей Магера ЦИК
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук