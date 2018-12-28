Украинцы снова за деньги будут голосовать на выборах президента: прогноз от ЦИК

Президентские выборы 2019 года не будут отличаться от предыдущих выборов 2014 года. Так, избиратели снова будут брать деньги от штабов кандидатов.

Об этом в эфире "Прямого" заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Это будут вторые президентские выборы, которые пройдут в период фактической вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Вместе с тем, такой фактор, как способность избирателей брать деньги от штабов кандидатов, к сожалению никуда не исчезнет", – сказал Магера.

Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

Социология фиксирует – огромное количество людей готовятся, как именно голосовать, принимая во внимание материальные факторы. Я не думаю, что выборы 2019 года особенно будут отличаться от выборов 2014 года,

– добавил заместитель председателя ЦИК.

Напомним, 27 декабря ЦИК приняла старт предвыборной президентской кампании с 31 декабря, то есть с этого дня в Украине официально будут регистрировать кандидатов на пост главы государства. Сами выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.