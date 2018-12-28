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      Українці знову за гроші голосуватимуть на виборах президента: прогноз від ЦВК

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      Українці знову за гроші голосуватимуть на виборах президента
      Українці знову за гроші голосуватимуть на виборах президента / 24 канал

      Президентські вибори 2019 року не відрізнятимуться від попередніх виборів 2014 року. Так, виборці знову братимуть гроші від штабів кандидатів.

      Про це в ефірі "Прямого" заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

      "Це будуть другі президентські вибори, які відбуватимуться в період фактичної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Разом з тим, такий чинник, як здатність виборців брати гроші від штабів кандидатів, на жаль нікуди не зникне", – сказав Магера.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      Соціологія фіксує – величезна кількість людей готуються, як саме голосувати, беручи до уваги матеріальні чинники. Я не думаю, що вибори 2019 року особливо відрізнятимуться від виборів 2014 року,
      – додав заступник голови ЦВК.

      Нагадаємо, 27 грудня ЦВК схвалила старт передвиборчої президентської кампанії з 31 грудня, тобто з цього дня в Україні офіційно реєструватимуть кандидатів на посаду глави держави. Самі є вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Андрій Магера Гроші
      Джерело: 24 Канал
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