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      В Украине стартовала предвыборная кампания

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      Началась предвыборная кампания
      Началась предвыборная кампания / Фото из открытых источников

      В понедельник, 31 декабря, в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны.

      С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

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      Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста. Он должен владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

      Кандидат должен внести залог в размере 2,5 миллиона гривен. Эта сумма возвращается субъекту внесения – в двух случаях: либо в случае победы на выборах, или в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

      Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Ее проверит Национальное агентство по предупреждению коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

      Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах – до 7 марта 2019 включительно.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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