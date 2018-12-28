Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці

Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня наступного року, а сам виборчий процес стартує вже в грудні цього року. Аби нічого не пропустити, пропонуємо ознайомитися із головними етапами виборчої кампанії в нашій інфографіці.

Президентська кампанія офіційно стартує в кінці грудня 2018. Зокрема, у четвер, 27 грудня, Центральна виборча комісія України оголосила про початок з 31 грудня 2018 року виборчого процесу виборів президента України.

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8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

До 3 червня обраний президент складе присягу на засіданні Парламенту та приступить до своїх повноважень. Детальніше – в інфографіці.