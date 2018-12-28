00:41
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці

      2515 Читать новость на русском
      Вибори президента 2019: головні дати
      Вибори президента 2019: головні дати / 24 канал

      Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня наступного року, а сам виборчий процес стартує вже в грудні цього року. Аби нічого не пропустити, пропонуємо ознайомитися із головними етапами виборчої кампанії в нашій інфографіці.

      Президентська кампанія офіційно стартує в кінці грудня 2018. Зокрема, у четвер, 27 грудня, Центральна виборча комісія України оголосила про початок з 31 грудня 2018 року виборчого процесу виборів президента України.

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня

      До 3 червня обраний президент складе присягу на засіданні Парламенту та приступить до своїх повноважень. Детальніше – в інфографіці. 

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації ЦВК Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 грудня: заява Епіфанія про перенесення Різдва та вибух автобуса в Єгипті
      28 грудня , 22:15 Головні новини 28 грудня: заява Епіфанія про перенесення Різдва та вибух автобуса в Єгипті
      3228
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      18044
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 грудня , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 1804
      "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      28 грудня , 22:00 "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      Іван Яковина 331
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Досить дивне рішення, – реакція МінТОТ на зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом
       28 грудня , 13:02
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Водії платитимуть за фото фіксацію 20 мільярдів гривень щорічно
       12 жовтня , 09:07
      Головний тренер Динамо прокоментував історичну поразку киян та епізод з Бойком і пенальті
       25 листопада , 21:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук