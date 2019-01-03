Запрещенная Коммунистическая партия выдвинула Симоненко на пост президента

3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула своего кандидата на пост президента – Петра Симоненко.

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

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Петр Симоненко поблагодарил партийцев за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Также сообщается, что съезд обязал партийные комитеты и партийные организации завершить до 20 января 2019 года сбор добровольных взносов для денежного залога кандидата на пост Президента Украины – члена Компартии Украины.

К слову, с 24 июля 2015 года любые компартии в Украине не могут быть субъектами избирательного процесса и участвовать в выборах. То есть такие партии запрещены.

Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.