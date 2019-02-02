ЦИК не зарегистрировала коммуниста Симоненко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отказала Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты. Он хотел идти на выборы от запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Решение об отказе ЦИК приняла на очередном заседании комиссии 2 февраля. Его единогласно поддержали все 16 членов комиссии.

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Петр Симоненко подал документы в Центризбирком 29 января. Перед этим, 3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула его на пост кандидата в президенты.

Член ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Симоненко не могли зарегистрировать, так как он выдвигался от Коммунистической партии, пропаганда и символика которой запрещены в Украине.

Комиссия также обратила внимание, что в представленной Симоненко анкете нет сведений о его месте проживания на территории Украины в течение десяти последних лет перед днем выборов.

Петр Симоненко может идти на выборы президента как самовыдвиженец. Деятельность коммунистической партии Украины подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому она не имеет права выдвигать своих кандидатов на пост главы государства.

Что известно о выборах Президента Украины 2019 года? Украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этой должности не менее 5 лет.



Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.



По последним данным, уже более 50 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. 26 из них уже официально зарегистрировали.



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