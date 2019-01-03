Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

По состоянию на 18:00 3 января шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года.

Первым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.

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Кроме него, в последний день 2018 года документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш. По его словам, с большими политическими силами он не связан, однако в прошлом был членом партии "Народно-трудовой союз украинцев".

Утром 3 января документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины подал лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Четвертым официально зарегистрированным кандидатом в Президенты Украины стал Валентин Наливайченко. За его кандидатуру 3 января единогласно проголосовали делегаты съезда партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". После этого, он сразу подал документы в Центральную избирательную комиссию и прошел регистрацию.

Последним 3 января подал в ЦИК документы глава Аграрной партии Виталий Скоцик.

Городской глава Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый последним 3 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Поэтому, по состоянию на вечер 3 января уже шесть человек подали в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты.

Документы в ЦИК можно подать до 3 февраля 2019 года. С ними нужно также внести денежный залог в размере 2,5 миллиона гривен. Регистрация всех кандидатов в президенты будет длиться до 8 февраля.

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.