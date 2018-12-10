Политика и шоубиз: почему украинцы выбирают певцов и актеров?

В Украине от выборов к выборам существует спрос на "третью силу" и новые лица в политике. Сейчас украинцы обратили внимание на известных певцов, актеров и спортсменов, рейтинги которых резко пошли вверх. Особенно – Зеленского и Вакарчука.

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Почему наши соотечественники хотят видеть во власти представителей не из политической сферы, – в материале 24 канала.

В Украине происходит смена политических поколений

В течение последнего года различные социологические компании фиксируют тенденцию резкого роста поддержки известного певца Святослава Вакарчука, который определенный период занимал третье место в опросах, а также шоумена Владимира Зеленского.

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Сейчас вперед вышел Зеленский. Его президентский рейтинг, согласно опросу, проведенному в конце октября Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и социологической группой "Рейтинг", составляет 11,4% от тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании. Это второе место после Юлии Тимошенко, у которой 20,7%. Зеленский обогнал действующего президента Петра Порошенко, на третьем месте – 10,3%. Теоретически Зеленский может выйти во второй тур. А там, кто знает, кого выберут украинцы…



Укранци устали от обещаний Тимошенко, Порошенко и Бойко

Эксперты отмечают: спрос на новые лица есть. Социологические исследования показывают, что треть украинцев не определились, за кого будут голосовать на президентских и парламентских выборах. Впервые с 2012 года, по данным группы "Рейтинг", желающих отдать свой голос за новые партии больше, чем тех, кто готов поддержать политсилы, представленные в парламенте: 46% против 30%. Кроме того, за несколько месяцев до президентских выборов нет безусловного лидера общественного мнения. Во-вторых, по данным "Рейтинга", уровень недоверия к главным актерам от политики зашкаливает. У Порошенко – минус 50%, Тимошенко – более 25%, у Бойко – 23%.

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В то же время у Зеленского и Вакарчука – лишь 5-6% недоверия. Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, значительная часть населения не доверяет политикам. Не важно, кого они представляют – власть или оппозицию. А выбор не из политиков – ограничен: Зеленский и Вакарчук. Остальных или не знают, или они никак себя не проявили в политическом контексте.

Украинское общество находится в состоянии нервозности из-за войны, социально-экономических проблем. Такого кризиса недоверия к политикам никогда не было за 27 лет независимости. Поэтому на таких людей, как Зеленский и Вакарчук, украинцы реагируют, как на врачей, шаманов-успокоителей,

– говорит Владимир Фесенко.

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк подчеркивает: уходит поколение, воспитанное Кучмой. Порошенко и Тимошенко – по двадцать лет при власти, Рабинович, Бойко... Для многих из них это будут последние президентские выборы.

Страной руководят люди, воспитанные в советской ментальности. Они понимают государство, как источник своих доходов, а не как машину для зарабатывания денег для страны. Надо сформировать кадровый резерв новых поколений. Частично он уже есть: молодые депутаты в парламенте и на местах, волонтеры и общественные активисты, журналисты. Но их хочет "съесть" старое поколение, чтобы законсервировать эту систему. Пробьется ли это поколение, будет решаться на президентских и парламентских выборах. Иначе еще 10 лет мы не получим нового качества власти,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Почему именно представители шоу-бизнеса?

Из-за усталости от политиков, которые почти целую вечность при власти, а при этом в стране мало что изменилось к лучшему, украинцы обращают внимание на тех, кто никогда не имел ничего общего с политикой. Певцов, артистов, спортсменов. Они не просто пользуются популярностью из-за своих успехов. А остро критикуют действия власти и политического истеблишмента, высказывают непопулярные мнения – о чем боятся говорить вслух нынешние политики, поскольку это может снизить их рейтинги.



Бывший актер Рейган прекратил холодную войну с СССР

К примеру, Владимир Зеленский, шутя, резко критикует власть и политиков из разных лагерей. Святослав Вакарчук не только популярный певец, но и общественный деятель, известный своей активной позицией еще с Оранжевой революции. Был некоторое время народным депутатом от команды Ющенко.

Отметим, что в Украине есть немало примеров участия представителей шоу-бизнеса или спорта в политике. Самый яркий пример – мэр Киева Виталий Кличко. Успешный спортсмен пришел в политику более десяти лет назад. В 2006 году Кличко впервые баллотировался в мэры Киева. Дальше развивал партию – сначала на киевском уровне, а дальше на всеукраинском. По словам Давидюка, Кличко прошел "полевую школу политики". Он много инвестировал в себя и претендовал на президентский пост.

В мире есть немало положительных примеров успешной карьеры во власти людей не из политики. Самый известный – президент США Рональд Рейган – актер, снявшийся в более чем 50-ти фильмах. Президент Чехии – Вацлав Гавел, драматург, поэт и актер, который после распада социалистического лагеря вывел страну из кризиса, был моральным авторитетом. "Железный Арни" – Арнольд Шварценеггер – дважды избирался губернатором Калифорнии.

Владимир Фесенко подчеркивает, что на Западе граждане активно голосуют за людей не из политики, которые бросают вызов традиционным элитам.

Тренд на шоуменов, людей не из политики, наблюдается во многих странах. В Италии партию "Пять звезд" создал "аналог" Зеленского – популярный комик "Беппе" Грилло – Джузеппе Пьеро. В Словении – бывший мэр, а сейчас премьер-министр Марьян Шарец – тоже был популярным комиком. Поэтому тот факт, что президентские рейтинги Вакарчука и Зеленского растут, закономерен. В специфическом смысле Трамп с точки зрения его амплуа шоумена – американский Зеленский,

– подчеркивает Фесенко.

Надо вовремя сказать "да"

Эксперты подчеркивают: сейчас Зеленский – один из однозначных фаворитов президентской гонки. Его показатели выше, поскольку он, в отличие от Варкачука, ведет кампанию. А Вакарчук тем, что не говорит, будет ли баллотироваться, "демобилизовал" значительную часть своих потенциальных избирателей.

У Вакарчука и Зеленского разные электораты, но они могут перетекать друг в друга. Возможно, часть демобилизованных поклонников Вакарчука, которым надоело ждать, когда он скажет "да", проявят симпатию к Зеленскому. К тому же Зеленский ведет кампанию, есть реклама нового сезона сериала, периодически он нестандартно появляется перед публикой. Зеленский также пока не говорит "да", но дает понять, что будет участвовать в выборах президента,

– говорит Фесенко.



Трамп – президент США, бизнесмен и известный шоумен

Как отмечают эксперты, пока мы не знаем, насколько новые лица не из политики хорошие экономисты, дипломаты. В управлении государством успех зависит от умения организовать процесс, делегировать полномочия менеджерам и от самой команды.

В то же время Фесенко отмечает: как себя поведет Зеленский в случае победы на выборах, возможно, не знает даже он сам.

"Зеленский может стать феноменом на посту президента и выступить в роли разрушителя системы, если будет действовать нестандартно", – считает Фесенко.