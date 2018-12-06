Чи правда що Володимир Зеленський йде в президенти України? Президентські вибори 2019 року в Україні можуть мати доволі неочікувані результати. А переможцем може стати людина, яка ще не висунула свою кандидатуру офіційно. Серед таких – і Володимир Зеленський.

Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. Наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Серед ймовірних кандидатів – і Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський – коротка біографія

Народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

року у місті (Дніпропетровська область). Освіта : юридична, вища – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

: юридична, вища – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Сімейний стан : одружений. Дружина Олена Зеленська (дівоче прізвище – Кіяшко). Діти – Олександра (2005 року народження), Кирило (2010 року народження).

: одружений. Дружина Олена Зеленська (дівоче прізвище – Кіяшко). Діти – Олександра (2005 року народження), Кирило (2010 року народження). Професійна діяльність: актор, продюсер, засновник "Студія Квартал 95".

Заява про участь у виборах президента України 2019

Про те, що Зеленський може бути кандидатом на посаду президента України, розмови почалися наприкінці 2016 року. Тоді на екрани вийшла кінокомедія "Слуга народу 2", в якому Зеленський зіграв президента України Василя Голобородька. Цей фільм – логічне продовження серіалу "Слуга народу", який "Студія Квартал 95" випустила ще у 2015 році. У 2019 році очікується продовження.

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Тизер нового фільму "Слуга народу"

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Вже після прем’єри фільму ще у 2017 році у Зеленського спитали, що він думає про те, щоб стати кандидатом у президенти України.

– Якщо серйозно про це говорити взагалі, хоча я до цього серйозно ставитися не можу (поки що). Насправді в чому суть – я вважаю, що я на місці, в цілому, в житті. Я хочу бути на своєму місці, мені кайфово. Я не їжджу вчитися в Америку.

– Але можна ж поїхати?

– Не можна. Тому що не можна вивчати в Америці, як живуть в Україні

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У цій його відповіді прослідковуються два головні меседжі – він про це серйозно не думав поки що (це був 2017 рік). А також згадка про іншого можливого кандидата в президенти з "культурного фронту" – Святослава Вакарчука – і закид йому про навчання у Стенфордському університеті.

Президентський рейтинг Зеленського: може пройти у другий тур

За результатами дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 29 вересня по 14 жовтня 2018 року, у Зеленського другий результат. Він ділить цю сходинку разом з чинним президентом Петром Порошенком, набравши 8% голосів. У Юлії Тимошенко – 14%, при цьому у Святослава Вакарчука – 4% голосів.

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Так, цього мало для участі у другому турі виборів, але ж і він ще особисто не заявляв про участь у виборах і не розпочинав передвиборчу кампанію. Його реклами немає по українських містах та селах. Але "підтримка" є.

У той же час, якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то отримаємо:

17% проголосували б за Юлію Тимошенко,

10% – за Петра Порошенка,

10% – за Володимира Зеленського,

9% – за Анатолія Гриценка,

8% – за Юрія Бойка,

5% – за Вадима Рабіновича,

5% – за Олега Ляшка,

4% – за Святослава Вакарчука,

3% – за Олександра Шевченка,

2% – за Андрія Садового.

"Слуга народу" як політична партія

Варто зауважити, що "Слуга народу" – це не лише серіал та фільм за участі Зеленського. З 2017 року – це ще й політична партія. Зареєстрував її Іван Баканов. Він юрист "Студії Квартал 95" з 2013 року, тож людина, яка доволі близька до Зеленського.

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Щодо партії, то вона може бути хорошою платформою для участі у виборах.

Флешмоб #ідітьвсраку

Ще раз про себе говорити у політичному аспекті Зеленський змусив, запустивши флешмоб #ідітьвсраку. Так актор відреагував на нецензурну лайку депутата Олега Барни у стінах парламенту.

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Ставка Коломойського

Можливість висунення Зеленського в кандидати породжує навколо нього чимало слухів та "посилань на власні джерела". Одне з таких дає видання "Страна", заявляючи, що Зеленський може стати протеже олігарха Ігоря Коломойського. При цьому зазначається, що рішення про участь Зеленського у виборах вже прийняте.

"Зеленський йде на вибори, проте до останнього буде тягнути з заявою про офіційний старт. До якогось часу дійсно були великі сумніви, і всюди надходили суперечливі сигнали. Рейтинги Зеленського показували хорошу динаміку, однак занурюватися з головою в політику ні Зеленський, ні члени його команди готові не були. Багато його відмовляли, інша частина, навпаки, підігрівали його амбіції. Сьогодні рішення прийнято. І вже навіть створено штаб", – заявляє видання "Страна" з посиланням на "свої джерела".

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Зазначається, що керівником штабу призначено Ігоря Баканова, який і є засновником партії "Слуга народу".

Поки що офіційно про своє висунення на посаду Зеленський не повідомляв. Поки що, як казав він у коментарі рік тому.