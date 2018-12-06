19:04
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      29250 Читать новость на русском
      Зеленський йде в президенти України 2019: рейтинг і біографія можливого кандидата
      Зеленський йде в президенти України 2019: рейтинг і біографія можливого кандидата / Фото із соцмереж

      Чи правда що Володимир Зеленський йде в президенти України? Президентські вибори 2019 року в Україні можуть мати доволі неочікувані результати. А переможцем може стати людина, яка ще не висунула свою кандидатуру офіційно. Серед таких – і Володимир Зеленський.

      Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. Наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Серед ймовірних кандидатів – і Володимир Зеленський.

      Читайте також: Коли відбудуться вибори Президента України: Рада ухвалила постанову

      Володимир Зеленський – коротка біографія

      • Народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область).
      • Освіта: юридична, вища – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
      • Сімейний стан: одружений. Дружина Олена Зеленська (дівоче прізвище – Кіяшко). Діти – Олександра (2005 року народження), Кирило (2010 року народження).
      • Професійна діяльність: актор, продюсер, засновник "Студія Квартал 95".

      Заява про участь у виборах президента України 2019

      Про те, що Зеленський може бути кандидатом на посаду президента України, розмови почалися наприкінці 2016 року. Тоді на екрани вийшла кінокомедія "Слуга народу 2", в якому Зеленський зіграв президента України Василя Голобородька. Цей фільм – логічне продовження серіалу "Слуга народу", який "Студія Квартал 95" випустила ще у 2015 році. У 2019 році очікується продовження.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Тизер нового фільму "Слуга народу"

      Читайте також: Володимир Зеленський гостро розкритикував владу в новому тизері "Слуга народу"

      Вже після прем’єри фільму ще у 2017 році у Зеленського спитали, що він думає про те, щоб стати кандидатом у президенти України.

      – Якщо серйозно про це говорити взагалі, хоча я до цього серйозно ставитися не можу (поки що). Насправді в чому суть – я вважаю, що я на місці, в цілому, в житті. Я хочу бути на своєму місці, мені кайфово. Я не їжджу вчитися в Америку.
      – Але можна ж поїхати?
      – Не можна. Тому що не можна вивчати в Америці, як живуть в Україні

      Володимир Зеленський розповів, чи збирається стати президентом: дивіться відео

       

      Читайте також: Як змінювалися рейтинги політиків і партій в Україні після виборів: інфографіка

      У цій його відповіді прослідковуються два головні меседжі – він про це серйозно не думав поки що (це був 2017 рік). А також згадка про іншого можливого кандидата в президенти з "культурного фронту" – Святослава Вакарчука – і закид йому про навчання у Стенфордському університеті.

      Президентський рейтинг Зеленського: може пройти у другий тур

      За результатами дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 29 вересня по 14 жовтня 2018 року, у Зеленського другий результат. Він ділить цю сходинку разом з чинним президентом Петром Порошенком, набравши 8% голосів. У Юлії Тимошенко – 14%, при цьому у Святослава Вакарчука – 4% голосів.

      Читайте також: Чому Вакарчуку і Зеленському не варто йти в Президенти України

      Так, цього мало для участі у другому турі виборів, але ж і він ще особисто не заявляв про участь у виборах і не розпочинав передвиборчу кампанію. Його реклами немає по українських містах та селах. Але "підтримка" є.

      У той же час, якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то отримаємо:

      17% проголосували б за Юлію Тимошенко,
      10% – за Петра Порошенка,
      10% – за Володимира Зеленського,
      9% – за Анатолія Гриценка,
      8% – за Юрія Бойка,
      5% – за Вадима Рабіновича,
      5% – за Олега Ляшка,
      4% – за Святослава Вакарчука,
      3% – за Олександра Шевченка,
      2% – за Андрія Садового.

      "Слуга народу" як політична партія

      Варто зауважити, що "Слуга народу" – це не лише серіал та фільм за участі Зеленського. З 2017 року – це ще й політична партія. Зареєстрував її Іван Баканов. Він юрист "Студії Квартал 95" з 2013 року, тож людина, яка доволі близька до Зеленського.

      Читайте також: У Верховну Раду проходить 8 партій: серед новачків – "Слуга народу" Зеленського

      Щодо партії, то вона може бути хорошою платформою для участі у виборах.

      Флешмоб #ідітьвсраку

      Ще раз про себе говорити у політичному аспекті Зеленський змусив, запустивши флешмоб #ідітьвсраку. Так актор відреагував на нецензурну лайку депутата Олега Барни у стінах парламенту.

      Читайте також: Володимир Зеленський показав своє силове тренування: відео

      Ставка Коломойського

      Можливість висунення Зеленського в кандидати породжує навколо нього чимало слухів та "посилань на власні джерела". Одне з таких дає видання "Страна", заявляючи, що Зеленський може стати протеже олігарха Ігоря Коломойського. При цьому зазначається, що рішення про участь Зеленського у виборах вже прийняте.

      "Зеленський йде на вибори, проте до останнього буде тягнути з заявою про офіційний старт. До якогось часу дійсно були великі сумніви, і всюди надходили суперечливі сигнали. Рейтинги Зеленського показували хорошу динаміку, однак занурюватися з головою в політику ні Зеленський, ні члени його команди готові не були. Багато його відмовляли, інша частина, навпаки, підігрівали його амбіції. Сьогодні рішення прийнято. І вже навіть створено штаб", – заявляє видання "Страна" з посиланням на "свої джерела".

      Читайте також: Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці

      Зазначається, що керівником штабу призначено Ігоря Баканова, який і є засновником партії "Слуга народу".

      Поки що офіційно про своє висунення на посаду Зеленський не повідомляв. Поки що, як казав він у коментарі рік тому.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Публікації Статті Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сьогодні , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 83
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 72701
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сьогодні , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 420
      Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      сьогодні , 16:15 Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      Анастасія Кримова 4056
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сьогодні , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1952
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук