Президентские выборы 2019 года в Украине могут иметь довольно неожиданные результаты. А их победителем – человек, который еще не выдвинул свою кандидатуру официально. Среди таких – и Владимир Зеленский.

Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. Следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Среди вероятных кандидатов – и Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский – краткая биография

Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Днепропетровская область).

Образование: юридическое, высшее – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Семейное положение: женат. Супруга Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко). Дети – Александра (2005 года рождения), Кирилл (2010 года рождения).

Профессиональная деятельность: актер, продюсер, основатель "Студия Квартал 95".

Заявление об участии в выборах президента Украины 2019

О том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины, разговоры начались в конце 2016 года. Тогда на экраны вышла кинокомедия "Слуга народа 2", в которой Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько. Этот фильм – логическое продолжение сериала "Слуга народа", который "Студия Квартал 95" выпустила еще в 2015 году. В 2019 году ожидается продолжение.

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Тизер нового фильма "Слуга народа"

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Уже после премьеры фильма еще в 2017 году у Зеленского спросили, что он думает о том, чтобы стать кандидатом в президенты Украины.

– Если серьезно об этом говорить вообще, хотя я к этому серьезно относиться не могу (пока что). На самом деле в чем суть – я считаю, что я на месте, в целом, в жизни. Я хочу быть на своем месте, мне кайфово. Я не езжу учиться в Америку.

– Но можно же поехать?

– Нельзя. Потому что нельзя изучать в Америке, как живут в Украине

Владимир Зеленский рассказал, собирается ли стать президентом: смотрите видео

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В этом его ответе прослеживаются два главных месседжа – он об этом серьезно не думал пока (это был 2017 год). А также упоминание о другом возможном кандидате в президенты с "культурного фронта" – Святославе Вакарчуке – и упрек ему об учебе в Стэнфордском университете.

Президентский рейтинг Зеленского: может пройти во второй тур

Однако если в 2017 году возможная кандидатура Зеленского и звучала как шутка, то в 2018 году с ним уже придется считаться другим политикам. По результатам совместного исследования трех исследовательских центров – КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, у Зеленского третий результат, за кого бы отдали свои голоса респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Он набрал 6,7% голосов. Для примера, у действующего Президента Украины Петра Порошенко – 7,1% голосов. При этом у Святослава Вакарчука – 6,5% голосов.

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Да, этого мало для участия во втором туре выборов, но и он еще лично не заявлял об участии в выборах и не начинал предвыборную кампанию. Его рекламы нет по украинским городам и селам. Но "поддержка" есть.

В то же время, если рассчитать проценты относительно тех, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине сентября), то получим:

19,3% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

11,9% – за Петра Порошенко,

11,8% – за Владимира Зеленского,

10,9% – за Анатолия Гриценко,

8,4% – за Святослава Вакарчука,

8,1% – за Юрия Бойко,

7,5% – за Вадима Рабиновича,

6,7% – за Олега Ляшко,

4,2% – за Андрея Садового,

2% – за Александра Шевченко,

за других кандидатов – всего 9,3%.

И тут уже отставание Зеленского от Порошенко – на грани погрешности.

"Слуга народа" как политическая партия

Стоит заметить, что "Слуга народа" – это не только сериал и фильм с участием Зеленского. С 2017 года – это еще и политическая партия. Зарегистрировал ее Иван Баканов. Он юрист "Студии Квартал 95" с 2013 года, поэтому человек, который довольно близкий к Зеленскому.

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Что касается партии, то она может быть хорошей платформой для участия в выборах.

Скандалы "95-го Квартала" и Зеленский

Но помешать президентской кампании Зеленского могут скандалы вокруг "Студии 95 Квартал". При этом Зеленский имеет прямое отношение к этим скандалам

2016 год. Украина как "актриса немецкого фильма для взрослых"

В 2016 году Зеленский вместе со "Студией Квартал 95" выступал в Юрмале. Это был юбилейный КВН, поэтому и публика там собралась, в большинстве, пророссийски настроена. Следовательно, слова об Украине в этом контексте, которая "готова принять любое количество с любой стороны" вызвали в зале смех. Но не у украинцев. Массовое возмущение привело к тому, что "Студия Квартал 95" была вынуждена отказаться от участия в проекте финансирования своих проектов от Госкино на 50 миллионов гривен. 15 миллионов из них должны пойти на фильм "Слуга народа".

2016 год. Совместное производство фильмов с Россией

В этом же году вышел фильм "8 лучших свиданий" этой же "Студия Квартал 95". Рекламировали фильм как исключительно украинский продукт, и лента получила лицензию соответствующую. Но впоследствии оказалось, что компания Зеленского снимала этот фильм в ко-продукции с Россией, о чем решила скрыть информацию.

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2018 год. Неудачный гомофобный номер

Очередной скандал со "Студией Квартал 95" и Зеленским разгорелся уже в первые дни 2018 года. В новогоднем концерте они показали номер "Кто строгал Буратино". В этом номере, фактически, высмеивались секс-меньшинства. Это привело к тому, что под офисом канала "1+1" состоялся митинг. Впоследствии студия изъяла видео шутки из публичного доступа и выразила публичное извинение представителям секс-меньшинств за эту шутку

Флешмоб #ідітьвсраку

Еще раз о себе говорить в политическом аспекте Зеленский заставил, запустив флешмоб #ідітьвсраку. Так актер отреагировал на нецензурную брань депутата Олега Барны в стенах парламента.

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Ставка Коломойского

Возможность выдвижения Зеленского в кандидаты порождает вокруг него немало слухов и "ссылок на собственные источники". Одну из таких дает издание "Страна", заявляя, что Зеленский может стать протеже олигарха Игоря Коломойского. При этом отмечается, что решение об участии Зеленского в выборах уже принято.

"Зеленский идет на выборы, однако до последнего будет тянуть с заявлением об официальном старте. До какого-то времени действительно были большие сомнения, и везде поступали противоречивые сигналы. Рейтинги Зеленского показывали хорошую динамику, однако погружаться с головой в политику ни Зеленский, ни члены его команды готовы не были. Многие его отговаривали, остальная часть, наоборот, подогревала его амбиции. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб", – заявляет издание "Страна" со ссылкой на "свои источники".

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Отмечается, что руководителем штаба назначен Игорь Баканов, который и является основателем партии "Слуга народа".

Пока что официально о своем выдвижении на должность Зеленский не сообщал. Пока что, как говорил он в комментарии год назад.