Почему Вакарчуку и Зеленскому не стоит идти в Президенты Украины

Президентом Украины должен быть человек, имеющий более 10 лет опыта государственной службы. Поэтому, лидеру группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и юмористу Владимиру Зеленскому стоит оставаться в своей сфере, где они успешны.

Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде".

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В частности, комментируя возможное участие Зеленского и Вакарчука в будущих президентских выборах, Ющенко ответил, что убежден, что "они умные люди".

Они успешные, талантливые и молодые. И это уже слишком много для одного человека. Безотносительно к фамилиям хочу сказать, что не советовал бы шутить с темой поста президента,

– отметил экс-президент.

По его словам, быть главой государства не просто, ведь это огромная ответственность и работа.

"Если вы себя уважаете, если вы понимаете, что это не просто колоссальная ответственность, это колоссальная практика, колоссальный профессия, это человек, который должен обладать очень многими обстоятельствами, большой долей жертвенности", – подчеркнул Ющенко.

Также, третий президент Украины отметил, что для высокой должности нужен немалый опыт в этой сфере.

"Я не представляю в Украине президента, который ни одного дня не был на государственной службе, не руководил несколькими десятками тысяч человек. Хотя бы лет 10-15", – добавил Ющенко.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. О своих намерениях уже объявили Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Инна Богословская, Роман Насиров, Надежда Савченко.