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Опальный политик заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины

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Роман Насиров
Роман Насиров / Фото из открытых источников

Бывший глава ГФС Роман Насиров в очередной раз делает заявления относительно своего участия в предстоящих выборах президента Украины.

Очередное заявление он сделал в эфире 112 канала.

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"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо да.", – заявил Насиров.

Он добавил, что хочет дождаться объявления о том, что в Украине все же состоятся президентские выборы и начале регистрации кандидатов, а тогда будет делать официальные заявления.

Я буду делать все, чтобы стать президентом,
– добавил он.

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Напомним, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров решил идти в большую политику и намерен участвовать в будущих президентских выборах в Украине. Как известно, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривень государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

В чем подозревают Романа Насирова?
Его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 миллиарда гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

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Теги: Роман Насиров Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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