Насиров пойдет на выборы президента, чтобы избежать уголовной ответственности, – политолог

Экс-глава ГФС Насиров, который находится под следствием, вполне вероятно может выступить технической кандидатурой на выборах Президента Украины в 2019 году. Для этого есть как минимум две причины.

Такое мнение сайту "24" выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Если Насиров будет баллотироваться, то на период избирательной кампании получит иммунитет неприкосновенности от уголовного преследования. Можно даже попробовать сбежать из Украины, – считает Александр Леонов.

"Сейчас чиновник хочет подогреть внимание к своей персоне. О Насирове подзабыли, и есть риск, что суд тихо вынесет ему обвинительный приговор. Его посадят, и никто сильно об этом не будет жалеть", – добавил он.

Есть еще одна причина для участия Насирова в выборах. По словам политолога, в его персоне могут быть заинтересованы определенные лица, к примеру, Коломойский и Левочкин, которые очень недовольны ситуацией в стране. А Насиров может выступать на выборах как критик власти.

"Это может быть технология, чтобы откусить несколько процентов у кандидата, который будто проходит во второй тур. Коломойский и Левочкин очень не довольны ситуацией в стране. И они, очевидно, будут поддерживать Юлию Тимошенко. Но никаких шансов у Насирова нет. Вряд ли он сможет набрать хотя бы несколько процентов. История с арестом Насирова будет играть против него", – убежден Леонов.

Напомним, бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров решил идти в большую политику и намерен участвовать в будущих президентских выборах в Украине. Как известно, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

В чем подозревают Романа Насирова? Его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 миллиарда гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

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