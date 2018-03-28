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Насіров піде на вибори президента, щоб уникнути кримінальної відповідальності, – політолог

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Екс-глава ДФС, якого підозрюють у корупції, хоче йти в президенти
Екс-глава ДФС, якого підозрюють у корупції, хоче йти в президенти / 24 Канал

Екс-глава ДФС Насіров, який знаходиться під слідством, цілком ймовірно може виступити технічною кандидатурою на виборах Президента України в 2019 році. Для цього є щонайменше дві причини.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Якщо Насіров балотуватиметься, то на період виборчої кампанії отримає імунітет недоторканності від кримінального переслідування. Можна навіть спробувати втекти з України, – вважає Олександр Леонов.

"Зараз чиновник хоче підігріти увагу до своєї персони. Про Насірова підзабули, і є ризик, що суд тихо винесе йому обвинувальний вирок. Його посадять, і ніхто сильно про це не шкодуватиме", – додав він.

Є ще одна причина для участі Насірова в виборах. За словами політолога, в його персоні можуть бути зацікавлені певні особи, приміром, Коломойський і Льовочкін, які дуже невдоволені ситуацією в країні. А Насіров може виступати на виборах як критик влади.

"Це може бути технологія, щоб відкусити кілька відсотків у кандидата, який ніби проходить у другий тур. Коломойський і Льовочкін дуже не вдоволені ситуацією в країні. І вони, вочевидь, підтримуватимуть Юлію Тимошенко. Але жодних шансів у Насірова немає. Навряд чи він зможе набрати хоча б кілька відсотків. Історія з арештом Насірова гратиме проти нього", – переконаний Леонов.

Нагадаємо, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти в велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні. Як відомо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

У чому підозрюють Романа Насірова? Його звинувачують у діях, які завдали шкоди державі на 2 мільярди гривень. Зокрема, Насірову інкримінують співпрацю з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

Читайте також: Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного

Теги: Новини політики Новини України Роман Насіров Юлія Тимошенко Ігор Коломойський Сергій Льовочкін
Джерело: 24 Канал
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