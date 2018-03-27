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"Дорогу молодим": опальний політик зібрався у президенти України

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Роман Насіров натякнув, що збирається у президенти України
Роман Насіров натякнув, що збирається у президенти України / Фото з відкритих джерел

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти в велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні.

Про це екс-чиновник розповів журналістам після засідання Апеляційного адміністративного суду у його справі, передає ТСН.

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За його словами, наразі він не тільки бореться за відновлення на посаді, але й має нові цілі.

"Я подав заяву до суду стосовно незаконного звільнення. Навіть не знаю, чи мене звільнили, чи ні, бо жодних документів на руки я не отримав. Я продовжую займатись громадською діяльністю і почав займатись політичною діяльністю, але скоро ви про це почуєте набагато більше", – заявив Насіров.

На запитання представників ЗМІ, чи буде він балотуватися в президенти України, екс-очільник фіскальної служби відповів ствердно.

Так, чому б і ні, дорогу молодим. Я планую офіційно про це оголосити пізніше і все розповім докладно,
– наголосив Насіров.

Політик уточнив, що про свої плани збирається оголосити в середині квітня цього року.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

У чому підозрюють Романа Насірова? Його звинувачують у діях, які завдали шкоди державі на 2 мільярди гривень. Зокрема, Насірову інкримінують співпрацю з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

Теги: Новини політики Новини України Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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