Витратив 43 мільйонів, а заробив 6 гривень: що цікавого задекларував Насіров у 2017

Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров до своєї декларації за 2017 рік вніс свій заробіток – 6 гривень.

Він також витратив 43 мільйонів гривень, передає Bihus.Info.

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6 гривень він задекларував як проценти по банківському вкладу в "Укргазбанку". Його дружина, Катерина Глімбовська, заробила майже 40 тисяч гривень. Ще 9 мільйонів гривень вона отримала від передачі прав та обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва.



Екс-голова ДФС вніс у свою декларацію 55 тисяч доларів і 1 мільйон 250 тисяч гривень грошових заощаджень. У 2016 році він отримав 420 тисяч євро, 1 мільйон доларів та понад 4 мільйони гривень. Очевидно. 43 мільйони гривень він витратив у березні 2017 року на внесення застави. Половину з 100 мільйонів гривень (а це повна сума, яку просили за вихід Насірова) сплавив тесть Олександр Глімбовський.



Відомо також про швейцарський годинник фірми Rolex, який з'явився 28 січня 2017 року у день народження Катерини Глімбовської. Ще один Breguet Насіров отримав у подарунок 3 березня на свій день народження. Подружжя внесло у свої декларації колекції вин, творів мистецтва й антикваріату, п’ять транспортних засобів, два будинки і чотири квартири.

Нагадаємо, що Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. А 19 січня 2018 року суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід Насірову у вигляді 100 мільйонів гривень застави.

У чому підозрюють Романа Насірова? Його звинувачують у діях, які завдали шкоди державі на 2 мільярди гривень. Зокрема, Насірову інкримінують співпрацю з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.