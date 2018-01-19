Суд продовжив запобіжний захід Насірову

У п’ятницю, 19 січня, колегія суддів Шевченківського райсуду Києва продовжила ще на два місяці запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави відстороненому голові Державної фіскальної служби Романові Насірову.

Про це повідомляє "Громадське".



"Продовжити строк запобіжного заходу щодо обвинуваченого Насірова до 19 березня 2018 року", – сказав суддя.

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Відтак, Насіров продовжить носити електронний браслет і не зможе виїжджати за межі Київської області. Окрім того, відстороненому голові ДФС не повернуть закордонний паспорт.



Також на засіданні суду продовжили запобіжний захід іншому обвинуваченому у цій справі – керівнику департаменту ДФС Володимиру Новікову.

Нагадаємо, що Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.