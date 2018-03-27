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"Дорогу молодым": опальный политик собрался в президенты Украины

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Роман Насиров намекнул, что собирается в президенты Украины
Роман Насиров намекнул, что собирается в президенты Украины / Фото из открытых источников

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров решил идти в большую политику и намерен участвовать в будущих президентских выборах в Украине.

Об этом экс-чиновник рассказал журналистам после заседания Апелляционного административного суда по его делу, передает ТСН.

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По его словам, сейчас он не только борется за восстановление в должности, но и имеет новые цели.

"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, меня уволили, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", – заявил Насиров.

На вопрос представителей СМИ, будет ли он баллотироваться в президенты Украины, экс-глава фискальной службы ответил утвердительно.

Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже, и все расскажу подробно,
– подчеркнул Насиров.

Политик уточнил, что о своих планах собирается объявить в середине апреля этого года.

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. В марте 2017 года его арестовали, а на свободу Насиров вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

В чем подозревают Романа Насирова? Его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 миллиарда гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отстрачивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров
Источник: 24 Канал
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