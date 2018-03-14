Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного

Представление ГПУ об ограничении неприкосновенности депутата Евгения Бакулина по подозрению в коррупционных схемах – как доказательство решимости Луценко в борьбе со взяточниками. Есть одна проблема – Бакулина нет в Украине. И не только его.

Об обвинениях против Бакулина, а также о результатах расследования других резонансных коррупционных дел – в материале сайта "24".

УПК Януковича и отсутствие Антикоррупционного суда

По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, проблема в старом Уголовно-процессуальном кодексе. Ведь, замечает эксперт, УПК был принят еще при Януковиче, и главное направление этого закона было именно в том, чтобы защитить коррупционеров. Поэтому, чтобы в дальнейшем не было подобных ситуаций, нужно изменить УПК.

Почему даже те народные депутаты, которые справедливо критикуют тот факт, что можно взять коррупционера на поруки, до сих пор не внесли соответствующих изменений в УПК, которые бы это запрещали? Почему не установить предел залога, выше которого запрещалось бы брать на поруки человека, которого обвиняют в тяжелых коррупционных деяниях?

– спрашивает Александр Леонов.

Читайте также: Это критический момент для Украины, – Садовый об антикоррупционном суде после разговоров в Госдепе США

Как подчеркивает политолог, это политический вопрос, который нужно решить. Впрочем, к сожалению, разные политические силы занимаются тем, что они показывают пальцем друг на друга. А вопрос не решают.

Украина до сих пор живет по УПК Януковича, который дает "зеленый" свет коррупционерам

Есть еще один политический фактор – отсутствие Антикоррупционного суда. После настояния западных партнеров Украины Верховная Рада приняла президентский законопроект в первом чтении. Наблюдатели не исключают, что в целом закон примут вовремя – весной 2018 года. Но это оптимистичный сценарий. Между первым и вторым чтением произойдут серьезные баталии из-за нескольких противоречивых положений закона. Даже если документ примут, то формирование судов займет очень много времени, и к выборам президента Украины он так и не заработает. Как отмечает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, самим коррупционерам при власти будет легко баллотироваться на выборах главы государства. Потому что они сейчас набивают карманы наличными, полученными незаконным путем, и не несут никакой ответственности.

"Вышки Бойко", а обвиняют экс-главу "Нафтогаза"

Так называемое дело "вышек Бойко" на слуху у журналистов, экспертов и политиков еще с 2014 года. Речь о вышках для нефтедобычи, которые были закуплены по завышенной цене во времена Януковича под кураторством тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко (ныне глава фракции "Оппоблока" – "24"). Ущерб государству составляет, по версии ГПУ, 100 миллионов долларов.

Однако против самого Бойко все обвинения сняты. Хотя была информация, что ГПУ готовит представление относительно снятия с него неприкосновенности. Как в свое время заметил изданию "24" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Бойко могут держать таким образом на крючке. Он достаточно удобный спарринг-партнер для Порошенко на предстоящих выборах президента. Порошенко во втором туре точно победит Бойко.

ГПУ и сам Луценко еще летом 2017 года, можно сказать, анонсировали представление о снятии неприкосновенности с Бакулина, который непосредственно и подписывал соглашение о покупке нефтедобывающих вышек, поскольку возглавлял "Нафтогаз". До сентября парламент был на каникулах, и представление ГПУ поступило только в 2018 году. 12 марта Регламентный комитет парламента признал законными представление ГПУ о привлечении Бакулина к уголовной ответственности, его задержании и аресте.

Формально за все отвечает Бакулин, указания которому давал Бойко

Есть только один "нюанс": по словам генпрокурора Юрия Луценко, Бакулин скрывается за границей. По сообщению СМИ – Бакулин в Израиле. Как отмечает Александр Леонов, очевидно, против депутата Бакулина есть серьезные доказательства. Но если он находится в Израиле и имеет гражданство этого государства, то Израиль его никогда не выдаст Украине. Доказать вину экс-министра энергетики Юрия Бойко, считает эксперт, очень сложно.

Есть проблемы следственного характера. Есть подписи самого Бойко под соглашениями? Бойко – чиновник с большим опытом. Была даже информация, что при Януковиче высокопоставленные чиновники ставили подписи карандашом. Понятно, что деньги от этой коррупционной сделки распределялись и на семью Януковича, но доказать причастность Бойко сложно. Только в случае, если кто-то из участников схемы даст против него показания,

– отмечает Александр Леонов.

Не Бакулиным единым

Бакулин – далеко не первый высокопоставленный чиновник, подозреваемый в коррупции, который скрывается за границей. Впрочем, как показывает практика, не обязательно сразу "рвать когти" из Украины. Многие подозреваемые чиновники и депутаты остаются в Украине и продолжают занимать свои должности.

Александр Онищенко, нардеп

Онищенко живет в Европе, но остается нардепом

Александра Онищенко (депутатская группа "Воля народа") летом 2016 года ГПУ обвинила в в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля парламент лишил Онищенко депутатского иммунитета. Но к тому времени он уже находился за пределами Украины. Пока точно неизвестно – он в Великобритании или в другой европейской стране. По крайней мере, сам Онищенко говорил, что имеет гражданство британской короны. В таком случае в Украину его не депортируют. Онищенко до сих пор является народным депутатом Украины.

Николай Чаус, судья

В августе 2016 года НАБУ разоблачило Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Но из-за судейского иммунитета его не задержали, и он убежал из Украины. Чауса объявили в международный розыск. Выяснилось, что он скрывается в Молдове. Там он находится под домашним арестом за незаконное пересечение молдавско-украинской границы. До сих пор решение об экстрадиции нет. Хотя Чаусу отказали в политическом убежище.

Вот такие банки с валютой прятал судья Чаус

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Действующего мэра Кернеса вместе с экс-губернатором Харьковщины Михаилом Добкиным обвиняют в организации схем по хищению земли на сумму 4 миллиарда гривен. Следствие продолжается несколько лет. Было уже много судебных заседаний. Но приговора еще нет. Кернес исполняет и дальше обязанности мэра.

Добкин и Кернес вместе проходят по одному делу

Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы

Насиров считает себя действующим главой ГФС

НАБУ подозревает Романа Насирова в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его арестовали в марте 2017 года, но освободили под залог в 100 миллионов гривен, который внесла его жена. Кстати, дело Насирова связано с беглецом Онищенко – глава ГФС отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. 19 января коллегия судей Шевченковского райсуда Киева продлила еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллионов гривен залога. Насиров носит электронный браслет продолжает оставаться председателем ГФС.

Вадим Новинский, лидер "Оппоблока"

Новинский не собирается бежать, потому что договорился?

Новинский – олигарх, который в течение многих лет поддерживает УПЦ МП большими пожертвованиями. Нардеп сторонник "Русского мира", кремлевского пропагандистского проекта для дестабилизации Украины. В 2016 году Генпрокуратура выдвинула против Новинского обвинения в соучастии в незаконном лишении свободы архиепископа Александра (Драбинко), секретаря и доверенного лица ныне уже покойного митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана). 8 декабря 2016-го Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Следствие продолжается.

Николай Мартыненко, экс-депутат от "Народного фронта"

НАБУ подозревает Мартыненко в ряде коррупционных дел. Следствие установило, что Мартыненко создал и возглавил организованную преступную группу, которая с 2009 по 2012 год завладела средствами Национальной компании "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро, которые оседали на счетах панамской компании "Брадкрест" в Швейцарии.

Мартыненко взяла на поруки почти вся фракция "Народного фронта"

В апреле 2017-го Николаю Мартыненко избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Хотя САП требовал от суда избрать меру пресечения для Мартыненко – 60 суток содержания под стражей или внесение залога в размере 300 миллионов гривен. Суд определил поручителями несколько народных депутатов: Николая Княжицкого, Андрея Тетерука, Павла Пинзеника, а также министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилию Гриневич, главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна и других.

По информации СМИ, Мартыненко активно посещает Администрацию Президента.

Александр Ефремов, бывший глава фракции Партии регионов

ГПУ подозревает Ефремова в экономическом преступлении – завладении имуществом государственного предприятия "Луганскуголь". Его считают причастным к организации фальсификации голосования за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Одно из главных обвинений, которое сейчас рассматривается в Старобельском суде – государственная измена, организация и поддержка так называемой "ЛНР".

Ефремов за решеткой, но судебный процесс далек от завершения

Ефремова взяли под стражу еще в 2015 году по подозрению в организации фальсификации голосования в парламент. Печерский суд Киева тогда арестовал экс-нардепа с альтернативой в виде выплаты залога в 3,6 млн грн. Залог внес экс-вице-премьер-министр Борис Колесников. В августе 2016 года при попытке выехать за границу, Ефремова сотрудники ГПУ задержали в аэропорту "Борисполь", после чего экс-регионала вернули за решетку. Суд по Ефремову продолжается.

Геннадий Труханов, мэр Одессы

Труханов решил, что скрываться нет смысла

НАБУ и САП обвиняют Труханова и еще семерых человек (шестеро задержаны) в хищении бюджетных денег во время покупки помещений завода "Краян". По данным НАБУ, горсовет купил здание по цене, завышенной в 17 раз. Если вину Труханова докажут, ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Труханов несколько месяцев находился за пределами Украины. Геннадия Труханова задержали 14 февраля в аэропорту "Борисполь". 15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Одессы Геннадию Труханову. Его взял на поруки депутат от БПП Дмитрий Голубов. От исполнения служебных обязанностей мэра Труханова не отстранили.

"Прекрасная шестерка"

Кульминацией завершения летнего политического сезона 2017 года стало голосование Верховной Рады за снятие депутатской неприкосновенности. ГПУ направила в парламент представление по шести депутатам. В частности, "фронтовику" Евгению Дейдею, радикалу Андрею Лозовому, Олесю Довгому, Максиму Полякову (коллеге Дейдея по НФ), Бориславу Розенблату (БПП), Михаилу Добкину ("Оппозиционный блок"). Всех подозревают в коррупционных преступлениях. В частности, Розенблат и Поляков проходят по так называемому "янтарному делу".

Результатом стало ограничение депутатского иммунитета лишь четырех – Розенблата, Полякова, Довгого и Добкина. Только в отношении Добкина депутаты дали согласие на задержание и арест. В июле Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере всего 50 миллионов гривен. За Добкина сразу внесли залог его коллеги по фракции "Оппоблок".

С Розенблата и Полякова суд снял электронные браслеты

На Полякова и Розенблата были надеты электронные браслеты. В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева принял решение снять электронный браслет и с Борислава Розенблата, и с Максима Полякова. Все шестеро продолжают работать в парламенте.

Читайте также: Плюс/минус депутатская неприкосновенность: почему слуги народа провалили голосование