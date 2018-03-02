У Луценко отчитались о ходе дела экс-"регионала" Ефремова

В Старобельском районном суде Луганской области продолжаются судебные заседания в уголовном производстве по обвинению экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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По ее словам, экс-"регионала" подозревают в посягательстве на территориальную целостность, государственной измене, создании террористической группировки, организации ряда преступлений и в захвате государственных или общественных зданий.

Во время судебных заседаний в течение текущей недели (а заседания проходят в ежедневном режиме) рассмотрен ряд ходатайств стороны обвинения и стороны защиты. Кроме того, 26 февраля допрошен свидетель стороны обвинения – народный депутат Украины VII созыва Валерий Мошенский. Другой свидетель стороны обвинения во время допроса предоставил информацию относительно заседания сессий Луганского областного совета в течение февраля-марта 2014 года,

– утверждает она.

В то же время представительница ГПУ добавляет, что 1 марта во время судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения – депутат Луганского областного совета VI созыва Александр Антипов относительно событий в Луганской области весной 2014 года: допрос проходил в режиме видеоконференции из СИЗО.

"Следующее заседание должно состояться 2 марта 2018 года в 10:00, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения", – констатирует Сарган.