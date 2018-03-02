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У Луценка відзвітували про хід справи екс-"регіонала" Єфремова

1311 Читать новость на русском
Олександр Єфремов під час судового засідання
Олександр Єфремов під час судового засідання / "Апостроф"

У Старобільському районному суді Луганської області тривають судові засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Про це написала речниця ГПУ Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, екс-"регіонала" підозрюють у посяганні на територіальну цілісність, державній зраді, створенні терористичного угруповання, організації низки злочинів і у захопленні державних або громадських будівель.

Під час судових засідань протягом поточного тижня (а засідання відбуваються у щоденному режимі) розглянуто низку клопотань сторони обвинувачення та сторони захисту. Окрім того, 26 лютого допитано свідка сторони обвинувачення – народного депутата України VII скликання Валерія Мошенського. Інший свідок сторони обвинувачення під час допиту надав інформацію щодо засідання сесій Луганської обласної ради протягом лютого-березня 2014 року,
– стверджує вона.

Водночас представниця ГПУ додає, що 1 березня під час судового засідання допитано свідка сторони обвинувачення – депутата Луганської обласної ради VI скликання Олександра Антіпова щодо подій в Луганській області весною 2014 року: допит відбувався в режимі відеоконференції із СІЗО.

"Наступне засідання мало відбутися 2 березня 2018 року о 10.00, під час якого було заплановано допит свідка обвинувачення", – констатує Сарган.

Теги: Новини України ГПУ Новини політики Кримінальні новини Олександр Єфремов Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
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