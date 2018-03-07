Критический момент для Украины, – Садовый об антикоррупционном суде после разговоров в Госдепе

Тема предстоящего голосования в Верховной Раде относительно Антикоррупционного суда стала ключевой во время встречи делегации Объединения "Самопомич" с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсом Митчелом.

Он поблагодарил "Самопомочи" за четкую позицию во время рассмотрения данного вопроса в украинском парламенте.

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Мы услышали очень четкий месседж. Закон об Антикоррупционном суде – это критический момент. Поддержка США для Украины не является безусловной. И если наша власть попытается обмануть всех, создав зависимый и недейственный суд, поддержка Украины на Западе существенно упадет. Здесь все всё понимают, и попытки Банковой пропетлять и смухлевать выглядят жалко.

"На сегодня это не только вопрос борьбы с коррупцией и оздоровления экономики страны. Сейчас это геостратегический вопрос, ведь Западу нужен успешный союзник, а не больная страна с коррумпированным и слабым руководством", – рассказал детали переговоров лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.