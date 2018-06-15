Насирова не отпустили на лечение за границу

Суд в Киеве продлил экс-председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову процессуальные обязанности еще на два месяца и не разрешил отправиться на лечение за границу.

Как информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокурор САП подал ходатайство о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому и после полуторачасовых выступлений стороны защиты суд продлил действие обязанностей на два месяца.

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Защитники Насирова в это время хлопотали о выезде обвиняемого за границу якобы на лечение. Однако суд отказал в удовлетворении данного ходатайства стороны защиты.

В САП жалуются, что после долгого рассмотрения ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор САП опять не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта.

По требованию стороны защиты зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц, начали 7 декабря 2017 года. По состоянию на данный момент зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание по делу Насирова запланировано на 13 августа.

В мае суд разрешил Насирову вернуть паспорт и часы его жены, но продлил домашний арест.