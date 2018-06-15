Насірова не відпустили на лікування за кордон

Суд у Києві продовжив екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову процесуальні обов’язки ще на два місяці та не дозволили відправитись на лікування за кордон.

Як інформує прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор САП подав клопотання про продовження процесуальних обов’язків обвинуваченому і після півторагодинних виступів сторони захисту суд продовжив дію обов’язків на два місяці.

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Захисники Насірова в цей час клопотали про виїзд обвинувачено за кордон нібито на лікування. Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання сторони захисту.

У САП бідкаються, що через довгий розгляд клопотання про продовження процесуальних обов’язків прокурор САП знову не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту.

На вимогу сторони захисту зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок, розпочали 7 грудня 2017 року. Станом натепер зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Наступне судове засідання у справі Насірова заплановане на 13 серпня.

У травні суд дозволив Насірову повернути паспорт і годинники його дружини, але продовжив домашній арешт.