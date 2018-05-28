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Холодницький дав невтішний прогноз щодо справи Насірова

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Холодницький прогнозує затягування справи Насірова до 2 років
Холодницький прогнозує затягування справи Насірова до 2 років / Ukranews.com

На суді сторона обвинувачення повністю зачитуватиме обвинувальний акт екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, щоб у його адвокатів не було підстав для скасування вироку.

Про це в ефірі телеканалу 112 заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Справу скеровано до суду. Сторона захисту має законне право і заявила відповідне клопотання – щоб їм було озвучено весь обвинувальний акт. Всі 774 сторінки, наскільки я пам’ятаю", – сказав голова САП.

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Він зазначив, що якщо слухати справу Насірова раз на місяць і зачитувати 30 сторінок на день, то на цей процес піде більше 20 місяців.

"Ми на два роки можемо затягнути процес шляхом зачитування обвинувального акту", – припустив Холодницький.

У чому підозрюють Романа Насірова? Його звинувачують у діях, які завдали шкоди державі на 2 мільярди гривень. Зокрема, Насірову інкримінують співпрацю з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

Теги: Новини України Новини політики САП Назар Холодницький Роман Насіров Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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