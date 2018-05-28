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Холодницкий дал неутешительный прогноз в отношении дела Насирова

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Холодницкий прогнозирует затягивание дела Насирова до 2 лет
Холодницкий прогнозирует затягивание дела Насирова до 2 лет / Ukranews.com

На суде сторона обвинения будет полностью зачитывать обвинительный акт экс-главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову, чтобы у его адвокатов не было оснований для отмены приговора.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Дело направлено в суд. Сторона защиты имеет законное право и заявила соответствующее ходатайство – чтобы им был озвучен весь обвинительный акт. Все 774 страницы, насколько я помню", – сказал глава САП.

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Он отметил, что если слушать дело Насирова раз в месяц и зачитывать 30 страниц в день, то на этот процесс уйдет больше 20 месяцев.

"Мы на два года можем затянуть процесс путем зачитывания обвинительного акта", – сказал Холодницкий.

В чем подозревают Романа Насирова?
Его обвиняют в действиях, которые нанесли ущерб государству на 2 миллиарда гривен. В частности, Насирову инкриминируют сотрудничество с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил сроки рентной платы за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Насирова Роман Насиров Назар Холодницкий САП
Источник: 24 Канал
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