Опальний політик заявив, що планує брати участь у виборах президента України

Колишній глава ДФС Роман Насіров вже вкотре робить заяви, щодо своєї участі у майбутніх виборах президента України.

Чергову заяву він зробив в ефірі 112 каналу.

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"Кожен день думаю про це все більше і більше. Вже навіть почав готуватися до цього. Мене до цього стимулюють друзі, консультанти. Я думаю, що мабуть так.", – заявив Насіров.

Він додав, що хоче дочекатися оголошення про те, що в Україні все ж відбудуться президентські вибори та початку реєстрації кандидатів, а тоді буде робити офіційні заяви.

Я буду робити все, щоб стати президентом,

– додав він.

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Нагадаємо, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вирішив йти в велику політику та планує брати участь у майбутніх президентських виборах в Україні. Як відомо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривеньдержавних коштів. У березні 2017 року його заарештували, а на свободу Насіров вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

У чому підозрюють Романа Насірова? Його звинувачують у діях, які завдали шкоди державі на 2 мільярди гривень. Зокрема, Насірову інкримінують співпрацю з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

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