Роман Безсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины

О решении баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 заявил украинский политик Роман Безсмертный.

Об этом он сказал на специально организованной встрече с журналистами, политологами, общественными деятелями.



"Будущим для себя я считаю баллотирования в президенты. Придет время, я оформлю соответствующие документы и буду баллотироваться", – сказал он.

Роман Безсмертный– украинский политик, работал на должностях вице-премьера, заместителя главы администрации президента времен Виктора Ющенко. Также был лидером партии "Народный Союз – Наша Украина". В 2006-2007 и 2009-2010 годах был председателем Центрального исполнительного комитета Народного Союза "Наша Украина", а в 2010-2011 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Беларуси. Был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, однако в апреле 2016 объявил о своем выходе из переговоров.