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Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України

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Роман Безсмертний буде балотуватися у президенти України
Роман Безсмертний буде балотуватися у президенти України / Фото із соцмереж

Про рішення балотуватися у президенти України на виборах 2019 року заявив український політик Роман Безсмертний.

Про це він сказав на спеціально організованій зустрічі з журналістами, політологами, громадськими діячами. 

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"Майбутнім для себе я вважаю балотування у президенти. Прийде час, я оформлю відповідні документи і буду балотуватись", – сказав він.

Відео виступу Романа Безсмертного

Роман Безсмертний– український політик, працював на посадах віце-прем'єра, заступника голови адміністрації президента часів Віктора Ющенка. Також був лідером партії "Народний Союз — Наша Україна". У 2006-2007 та 2009-2010 роках був головою Центрального виконавчого комітету Народного Союзу "Наша Україна", а у 2010-2011 роках був Надзвичайним та Повноважним Послам України у Білорусі. Був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, проте у квітні 2016 оголосив про свій вихід з переговорів.

Теги: Новини політики Роман Безсмертний
Джерело: 24 Канал
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