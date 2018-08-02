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При определенных условиях Вакарчук или Зеленский могут выйти во второй тур, – Фесенко

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Вакарчук и Зеленский – темные лошадки на выборах Президента Украины
Вакарчук и Зеленский – темные лошадки на выборах Президента Украины / 24 Канал

На выборах Президента Украины могут быть разные варианты. Хотя одним из главных фаворитов остается Юлия Тимошенко, выросли ставки Гриценко, а Порошенко имеет много возможностей.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Как отмечает политолог, у Порошенко, конечно, просели рейтинги, но надо учитывать его статус президента, наличие организационных, финансовых и медийных возможностей. Впрочем, считает Фесенко, потенциальная опасность для всех фаворитов на выборах – Гриценко. Эксперт считает, что он может выиграть почти у всех во втором туре за счет того, что у него самый низкий антирейтинг. Хотя, отмечает специалист, у Гриценко есть проблема с ресурсами.

Политолог также отмечает, что относительными фаворитами являются и представители пророссийских сил – лидер "Оппоблока" Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Не надо забывать про Олега Ляшко, который стабильно входит в пятерку наиболее рейтинговых кандидатов. У Ляшко есть ядерный электорат, а также надо учесть ресурсную поддержку Ахметова.

Темные лошадки Вакарчук и Зеленский могут смешать всем карты. Они уже это сделали с рейтингами. Кроме того, если кто-то из них не будет принимать участия в выборах, то сразу могут резко вырасти шансы другого. И он может серьезно претендовать на выход во второй тур. Вакарчук и Зеленский цепляют тем, что они не политики, но достаточно яркие фигуры. Их слабое место – отсутствие политического и управленческого опыта,
– подчеркнул Владимир Фесенко.

Вместе с тем эксперт считает, что у Инны Богословской и Романа Безсмертного мало шансов. По его словам, в 2010 году Богословская на выборах получила 0, 4% голосов. И сейчас не получит больше, если не меньше.

"Богословская стала чужой для бывших избирателей Януковича, которые будут голосовать за Бойко и Рабиновича, и не стала своей для тех, кто поддерживал Майдан. Особенно с учетом ее негативного отношения к Тимошенко. Сложно найти ее электорат. Наверное, есть группы личных фанатов Богословской, но очень небольшие. Бессмертный менее известен для широкой общественности, и ему не хватает яркости. У Бессмертного, Богословской и Наливайченко не хватает качеств, которые могли бы зацепить избирателей", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. О своих намерениях уже объявили Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Роман Бессмертный, Инна Богословская, Роман Насиров, Надежда Савченко.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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