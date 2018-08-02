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За певних умов Вакарчук або Зеленський можуть вийти до другого туру, – Фесенко

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Вакарчук і Зеленський – темні конячки на виборах Президента України
Вакарчук і Зеленський – темні конячки на виборах Президента України / 24 Канал

На виборах Президента України можуть бути різні варіанти. Хоча одним з головних фаворитів залишається Юлія Тимошенко, зросли ставки Гриценка, а Порошенко має багато можливостей.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зауважує політолог, у Порошенка, звичайно, просіли рейтинги, але треба враховувати його статус президента, наявність організаційних, фінансових і медійний можливостей. Втім, вважає Фесенко, потенційна небезпека для всіх фаворитів на виборах – Гриценко. Експерт вважає, що він може виграти майже у всіх у другому турі за рахунок того, що в нього самий низький антирейтинг. Хоча, зазначає фахівець, в Гриценка є проблема з ресурсами.

Політолог також зазначає, що відносними фаворитами є і представники проросійських сил – лідер "Опоблоку" Юрій Бойко і Вадим Рабінович. Не треба забувати про Олега Ляшка, який стабільно входить до п'ятірки найбільш рейтингових кандидатів. В Ляшка є ядерний електорат, а також треба врахувати ресурсну підтримку Ахметова.

Темні конячки Вакарчук і Зеленський можуть змішати всім карти. Вони вже це зробили з рейтингами. Крім того, якщо хтось з них не братиме участі у виборах, то відразу можуть різко вирости шанси іншого. І він може серйозно претендувати на вихід до другого туру. Вакарчук і Зеленський чіпляють тим, що вони не політики, але досить яскраві постаті. Їх слабке місце – відсутність політичного і управлінського досвіду,
– наголосив Володимир Фесенко.

Водночас експерт вважає, що в Інни Богословської і Романа Безсмертного мало шансів. За його словами, в 2010 році Богословська на виборах отримала 0, 4% голосів. І зараз не отримає більше, якщо не менше.

"Богословська стала чужою для колишніх виборців Януковича, які голосуватимуть за Бойка і Рабіновича, і не стала своєю для тих, хто підтримував Майдан. Особливо з урахуванням її негативного відношення до Тимошенко. Складно знайти її електорат. Певно, є групи особистих фанатів Богословської, але дуже невеликі. Безсмертний менш відомий для широкого загалу, і йому не вистачає яскравості. В Безсмертного, Богословської і Наливайченка не вистачає якостей, які могли б зачепити виборців", – підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатоілій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко.

Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
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