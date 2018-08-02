За певних умов Вакарчук або Зеленський можуть вийти до другого туру, – Фесенко

На виборах Президента України можуть бути різні варіанти. Хоча одним з головних фаворитів залишається Юлія Тимошенко, зросли ставки Гриценка, а Порошенко має багато можливостей.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зауважує політолог, у Порошенка, звичайно, просіли рейтинги, але треба враховувати його статус президента, наявність організаційних, фінансових і медійний можливостей. Втім, вважає Фесенко, потенційна небезпека для всіх фаворитів на виборах – Гриценко. Експерт вважає, що він може виграти майже у всіх у другому турі за рахунок того, що в нього самий низький антирейтинг. Хоча, зазначає фахівець, в Гриценка є проблема з ресурсами.

Політолог також зазначає, що відносними фаворитами є і представники проросійських сил – лідер "Опоблоку" Юрій Бойко і Вадим Рабінович. Не треба забувати про Олега Ляшка, який стабільно входить до п'ятірки найбільш рейтингових кандидатів. В Ляшка є ядерний електорат, а також треба врахувати ресурсну підтримку Ахметова.

Темні конячки Вакарчук і Зеленський можуть змішати всім карти. Вони вже це зробили з рейтингами. Крім того, якщо хтось з них не братиме участі у виборах, то відразу можуть різко вирости шанси іншого. І він може серйозно претендувати на вихід до другого туру. Вакарчук і Зеленський чіпляють тим, що вони не політики, але досить яскраві постаті. Їх слабке місце – відсутність політичного і управлінського досвіду,

– наголосив Володимир Фесенко.

Водночас експерт вважає, що в Інни Богословської і Романа Безсмертного мало шансів. За його словами, в 2010 році Богословська на виборах отримала 0, 4% голосів. І зараз не отримає більше, якщо не менше.

"Богословська стала чужою для колишніх виборців Януковича, які голосуватимуть за Бойка і Рабіновича, і не стала своєю для тих, хто підтримував Майдан. Особливо з урахуванням її негативного відношення до Тимошенко. Складно знайти її електорат. Певно, є групи особистих фанатів Богословської, але дуже невеликі. Безсмертний менш відомий для широкого загалу, і йому не вистачає яскравості. В Безсмертного, Богословської і Наливайченка не вистачає якостей, які могли б зачепити виборців", – підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатоілій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко.