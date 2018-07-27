13:15
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Екс-регіоналка Богословська оголосила, що йде в Президенти України

29 Читать новость на русском
Інна Богословська буде балотуватися у Президенти України
Інна Богословська буде балотуватися у Президенти України / Фото з відкритих джерел

Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Інна Богословська прийняла рішення балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році.

Про це політик сказала у своєму відеозверненні у Facebook.

Читайте також: Порошенко піде на другий президентський термін, проте оголосить про це пізніше, – ЗМІ

Вона зазначила, що у разі перемоги не має наміру балотуватися на другий термін.

Я твердо вирішила не тільки іти на ці вибори, а й перемогти на цих виборах. Я свідомо йду тільки на один термін, щоб навести лад у країні та відчинити двері новим людям, які мають прийти у владу. Вони самі цього зробити не зможуть,
– заявила Богословська.

Екс-регіоналка розповіла, що гроші на передвиборну агітацію планує отримати за рахунок продажу своєї книги "Майбутнє починається сьогодні" і внесків громадян. Також вона додала, що не буде звертатися по допомогу до великих фінансово-промислових груп. 

Зазначимо, Інна Богословська - заслужений юрист України, член Спілки юристів України, раніше була його заступником голови і очолювала його Харківську облорганізацію. Наразі очолює громадську організацію "Віче України". Була народним депутатом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 6-го й 7-го скликання, проте двічі залишала її.

Нагадаємо, раніше лідер руху "Справедливість", колишній очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах у 2019 році.

Теги: Новини України Новини політики Інна Богословська Президентські вибори 2019 Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 1528
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 1093
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7605
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ворог суттєво посилив атаки: українські бійці зазнали втрат
 11 листопада 2016 , 10:32
ООН оприлюднила шокуючі дані про кількість українок, які страждають від домашнього насилля
25 листопада 2017 , 19:43
Півзахисник "Шахтаря" поділився очікуваннями від нового формату чемпіонату
 19 липня 2016 , 21:43
Знаменитого тренера засікли на базі "Динамо"
 18 листопада 2016 , 17:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук