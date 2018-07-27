Екс-регіоналка Богословська оголосила, що йде в Президенти України

Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Інна Богословська прийняла рішення балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році.

Про це політик сказала у своєму відеозверненні у Facebook.

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Вона зазначила, що у разі перемоги не має наміру балотуватися на другий термін.

Я твердо вирішила не тільки іти на ці вибори, а й перемогти на цих виборах. Я свідомо йду тільки на один термін, щоб навести лад у країні та відчинити двері новим людям, які мають прийти у владу. Вони самі цього зробити не зможуть,

– заявила Богословська.

Екс-регіоналка розповіла, що гроші на передвиборну агітацію планує отримати за рахунок продажу своєї книги "Майбутнє починається сьогодні" і внесків громадян. Також вона додала, що не буде звертатися по допомогу до великих фінансово-промислових груп.

Зазначимо, Інна Богословська - заслужений юрист України, член Спілки юристів України, раніше була його заступником голови і очолювала його Харківську облорганізацію. Наразі очолює громадську організацію "Віче України". Була народним депутатом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 6-го й 7-го скликання, проте двічі залишала її.

Нагадаємо, раніше лідер руху "Справедливість", колишній очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах у 2019 році.