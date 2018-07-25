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Ще один політик оголосив, що йде в Президенти України

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Валентин Наливайченко заявив про намір балотуватись в президенти
Валентин Наливайченко заявив про намір балотуватись в президенти / Фото з відкритих джерел

Лідер руху "Справедливість", колишній очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році.

Про це політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Інтерфакс".

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За словами екс-очільника СБУ, він з командою протягом довгого часу працював, аби мати план напередодні виборів.

Я вже людина, яка визначилася для себе. І найголовніше, що з рухом "Справедливість" ми кілька років працювали для того, щоб мати план для країни, мати бачення, мати підтримку. Ясно, що беремо участь у президентських виборах. Так,
– сказав Наливайченко.

Нагадаємо, 16 липня позафракційний народний депутат Віталій Купрій оголосив про свій вихід із партії "УКРОП" і намір брати участь у президентських виборах.

Теги: Новини України Новини політики Валентин Наливайченко Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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