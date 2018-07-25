Еще один политик объявил, что идет в Президенты Украины

Лидер движения "Справедливость", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс".

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По словам экс-главы СБУ, он с командой в течение долгого времени работал, чтобы иметь план накануне выборов.

Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да,

– сказал Наливайченко.

Напомним, 16 июля внефракционный народный депутат Виталий Куприй объявил о своем выходе из партии "УКРОП" и намерении участвовать в президентских выборах.