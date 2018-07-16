Еще один нардеп объявил, что идет в президенты

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй объявил о своем выходе из партии "УКРОП" и намерении участвовать в президентских выборах.

Об этом народный депутат написал в своем Facebook.

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Сегодня выдающийся день в моей политической карьере. Я решил выйти из партии "УКРОП" и самостоятельно бороться за пост Президента Украины,

– сообщил народный депутат.

Куприй объяснил, что к такому решению его сподвигло общение с тысячами рядовых украинцев.

"Они хотят видеть на главном посту государства независимого молодого политика, который незапятнанный в коррупционных скандалах и способен обеспечить справедливость. Я готов взять на себя ответственность за изменения в стране, чтобы существенно улучшить качество жизни людей уже в ближайшее время", – заявил нардеп.

Он также добавил, что намерен создать отдельную политическую силу, "которая будет решительно действовать, чтобы победить в войне, остановить коррупцию, в разы поднять социальное обеспечение народа".

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019.

Кто такой Виталий Куприй?Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году выиграл на мажоритарном округе № 29 в Днепропетровской области. Является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.