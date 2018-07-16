Ще один нардеп оголосив, що йде в президенти
Позафракційний народний депутат Віталій Купрій оголосив про свій вихід із партії "УКРОП" і намір брати участь у президентських виборах.
Про це народний депутат написав у своєму Facebook.
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Сьогодні визначний день у моїй політичній кар'єрі. Я вирішив вийти з партії "УКРОП" і самостійно боротись за посаду Президента України,
– повідомив народний депутат.
Купрій пояснив, що до такого рішення його спонукало спілкування з тисячами пересічних українців.
"Вони хочуть бачити на головній посаді держави незалежного молодого політика, який незаплямований у корупційних скандалах і здатний забезпечити справедливість. Я готовий взяти на себе відповідальність за зміни в країні, щоб суттєво покращити якість життя людей вже в найближчий час", – заявив нардеп.
Він також додав, що має намір створити окрему політичну силу, "яка буде рішуче діяти, щоб перемогти у війні, зупинити корупцію, в рази підняти соціальне забезпечення народу".
Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Чергові парламентські вибори мають відбутись 27 жовтня 2019.
Хто такий Віталій Купрій?Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання. На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 році виграв на мажоритарному окрузі № 29 у Дніпропетровській області. Є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.