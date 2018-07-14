Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів

Юлія Тимошенко продовжує лідирувати у президентських рейтингах, цього разу – зі значним відривом.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Якщо раніше різниця між кандидатами у першій п’ятірці була 1-2%, то сьогодні Тимошенко випереджає свого найближчого переслідувача на 4,5-7,4%.

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Так, серед тих, хто має намір голосувати та визначився з кандидатом, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 17,1% опитаних. Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко отримав би 9,7% голосів. Першу трійку закриває лідер "Опоблоку" Юрій Бойко, за якого б віддали голоси 8,9% виборців.

Чинний президент Петро Порошенко вилетів із першої п'ятірки. Його обігнали Володимир Зеленський (8,5%) та Олег Ляшко (8,1%). У Порошенка – 7,8%, у Святослава Вакарчука – 6,6%.

Вибори президента-2019: рейтинг кандидатів

Симпатії за регіонами

На Західній Україні респонденти найбільше симпатизують Анатолію Гриценку – 11%. На другому місці – Тимошенко (9%), на третьому – Вакарчук (7%), четверте місце розділили між собою Ляшко і Порошенко (по 6%).



Топ-5: рейтинг кандидатів на Заході

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Центральна Україна віддає перевагу Тимошенко – 11%. 6% опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського. По 5% виборців віддали б свої голоси за Гриценка, Ляшка та Порошенка.



Топ-5: рейтинг кандидатів у Центральній Україні

На Півдні та Сході зовсім інші настрої. Так, найбільше голосів жителі Південної України віддали б Тимошенко (12%), а от на другому місці – Бойко та Зеленський (у них по 9%). Решта кандидатів значно відстають від першої трійки.



Топ-5: рейтинг кандидатів на Півдні

На Сході президентство б віддали Юрію Бойку (12%), на другому місці – Юлія Тимошенко (9%). І тут з’являються нові імена – третє й четверте місце жителі сходу віддали Євгену Мураєву (6%) та Вадиму Рабіновичу (5%).



Топ-5: рейтинг кандидатів на Сході

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