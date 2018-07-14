10:44
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів

615 Читать новость на русском
Президентський рейтинг 2018
Президентський рейтинг 2018 / 24 канал

Юлія Тимошенко продовжує лідирувати у президентських рейтингах, цього разу – зі значним відривом.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Якщо раніше різниця між кандидатами у першій п’ятірці була 1-2%, то сьогодні Тимошенко випереджає свого найближчого переслідувача на 4,5-7,4%.

Читайте також: Жоден з кандидатів у президенти не може бути впевнений у потраплянні в другий тур, – експерт

Так, серед тих, хто має намір голосувати та визначився з кандидатом, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 17,1% опитаних. Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко отримав би 9,7% голосів. Першу трійку закриває лідер "Опоблоку" Юрій Бойко, за якого б віддали голоси 8,9% виборців.

Чинний президент Петро Порошенко вилетів із першої п'ятірки. Його обігнали Володимир Зеленський (8,5%) та Олег Ляшко (8,1%). У Порошенка – 7,8%, у Святослава Вакарчука – 6,6%.

Вибори президента-2019, рейтинг кандидатів

Вибори президента-2019: рейтинг кандидатів

Симпатії за регіонами

На Західній Україні респонденти найбільше симпатизують Анатолію Гриценку – 11%. На другому місці – Тимошенко (9%), на третьому – Вакарчук (7%), четверте місце розділили між собою Ляшко і Порошенко (по 6%).

Вибори президента, рейтинг
Топ-5: рейтинг кандидатів на Заході

Читайте також: На виборах президента можуть з’явитися Луценко, Гройсман і Аваков, – експерт

Центральна Україна віддає перевагу Тимошенко – 11%. 6% опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського. По 5% виборців віддали б свої голоси за Гриценка, Ляшка та Порошенка.

Рейтинги, вибори президента
Топ-5: рейтинг кандидатів у Центральній Україні

На Півдні та Сході зовсім інші настрої. Так, найбільше голосів жителі Південної України віддали б Тимошенко (12%), а от на другому місці – Бойко та Зеленський (у них по 9%). Решта кандидатів значно відстають від першої трійки.

Рейтинги кандидатів в президенти
Топ-5: рейтинг кандидатів  на Півдні

На Сході президентство б віддали Юрію Бойку (12%), на другому місці – Юлія Тимошенко (9%). І тут з’являються нові імена – третє й четверте місце жителі сходу віддали Євгену Мураєву (6%) та Вадиму Рабіновичу (5%).

Президентські симпатії
Топ-5: рейтинг кандидатів на Сході

Читайте також: Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави

 

 

Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Президентські вибори 2019 соціологічне дослідження Інфографіка Публікації
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2027
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Новий радник Трампа розуміє, що з Росією можна говорити тільки з позиції сили, – Клімкін
 7 квітня , 03:57
Чоловік помер у підземці Харкова
 16 січня , 13:16
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук