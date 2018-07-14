Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов

Юлия Тимошенко продолжает лидировать в президентских рейтингах, на этот раз – со значительным отрывом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Если раньше разница между кандидатами в первой тройке была 1-2%, то сегодня Тимошенко опережает своего ближайшего преследователя на 4,5-7,4%.

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Так, среди тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 17,1% опрошенных. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко получил бы 9,7% голосов. Первую тройку закрывает лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, за которого бы отдали голосов 8,9% избирателей.

Действующий президент Петр Порошенко вылетел из первой пятерки. Его обогнали Владимир Зеленский (8,5%) и Олег Ляшко (8,1%). У Порошенко – 7,8%, у Святослава Вакарчука – 6,6%.

Выборы президента-2019: рейтинг кандидатов

Симпатии по регионам

На Западной Украине респонденты больше симпатизируют Анатолию Гриценко – 11%. На втором месте – Тимошенко (9%), на третьем – Вакарчук (7%), четвертое место разделили между собой Ляшко и Порошенко (по 6%).

Топ-5: рейтинг кандидатов на Западе

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Центральная Украина предпочитает Тимошенко – 11%. 6% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского. По 5% избирателей отдали бы свои голоса за Гриценко, Ляшко и Порошенко.

Топ-5: рейтинг кандидатов в Центральной Украине

На Юге и Востоке совсем другие настроения. Так, больше всего голосов жители Южной Украины отдали бы Тимошенко (12%), а вот на втором месте – Бойко и Зеленский (у них по 9%). Остальные кандидаты значительно отстают от первой тройки.

Топ-5: рейтинг кандидатов на Юге

На Востоке президентство бы отдали Юрию Бойко (12%), на втором месте – Юлия Тимошенко (9%). И здесь появляются новые имена – третье и четвертое место жители востока отдали Евгению Мураеву (6%) и Вадиму Рабиновичу (5%).

Топ-5: рейтинг кандидатов на Востоке

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