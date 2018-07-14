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Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов

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Президентский рейтинг 2018
Президентский рейтинг 2018 / 24 канал

Юлия Тимошенко продолжает лидировать в президентских рейтингах, на этот раз – со значительным отрывом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Если раньше разница между кандидатами в первой тройке была 1-2%, то сегодня Тимошенко опережает своего ближайшего преследователя на 4,5-7,4%.

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Так, среди тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 17,1% опрошенных. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко получил бы 9,7% голосов. Первую тройку закрывает лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, за которого бы отдали голосов 8,9% избирателей.

Действующий президент Петр Порошенко вылетел из первой пятерки. Его обогнали Владимир Зеленский (8,5%) и Олег Ляшко (8,1%). У Порошенко – 7,8%, у Святослава Вакарчука – 6,6%.

Вибори президента-2019, рейтинг кандидатів

Выборы президента-2019: рейтинг кандидатов

Симпатии по регионам

На Западной Украине респонденты больше симпатизируют Анатолию Гриценко – 11%. На втором месте – Тимошенко (9%), на третьем – Вакарчук (7%), четвертое место разделили между собой Ляшко и Порошенко (по 6%).

Вибори президента, рейтинг

Топ-5: рейтинг кандидатов на Западе

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Центральная Украина предпочитает Тимошенко – 11%. 6% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского. По 5% избирателей отдали бы свои голоса за Гриценко, Ляшко и Порошенко.

Рейтинги, вибори президента

Топ-5: рейтинг кандидатов в Центральной Украине

На Юге и Востоке совсем другие настроения. Так, больше всего голосов жители Южной Украины отдали бы Тимошенко (12%), а вот на втором месте – Бойко и Зеленский (у них по 9%). Остальные кандидаты значительно отстают от первой тройки.

Рейтинги кандидатів в президенти

Топ-5: рейтинг кандидатов на Юге

На Востоке президентство бы отдали Юрию Бойко (12%), на втором месте – Юлия Тимошенко (9%). И здесь появляются новые имена – третье и четвертое место жители востока отдали Евгению Мураеву (6%) и Вадиму Рабиновичу (5%).

Президентські симпатії

Топ-5: рейтинг кандидатов на Востоке

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Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Выборы Президента 2019 социологическое исследование Инфографика Публикации
Источник: 24 канал
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