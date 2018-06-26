Ни один из кандидатов в президенты не может быть уверен в попадании во второй тур, – эксперт

Ни один из потенциальных кандидатов в президенты не имеет более 20% поддержки украинцев. Поэтому никто из нынешних лидеров общественного мнения не может быть уверенным не то что в победе, даже в прохождении во второй тур.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала.

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По словам политолога, характер избирательной кампании может существенно повлиять на перераспределение голосов в первой пятерке лидеров симпатий, поскольку отрыв между ними незначительный. Поэтому результаты выборов будут во многом зависеть, с какими рейтингами будущие кандидаты подойдут к старту кампании.

Странно будет выглядеть, если президентом Украины изберут человека, который не имеет 20% голосов поддержки населения. Поэтому главная задача избирательных штабов – перейти этот психологический барьер, который давит на кандидатов. Это главная проблема всех кандидатов, над которой не один месяц думают главные оппоненты – в первую очередь, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. От того, как они решат эту проблему, зависят их шансы на выборах,

– подчеркнул Виталий Бала.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, если бы выборы президента Украины проходили в середине июня и в списках не было бы музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского, то среди всех граждан Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так: 11,2% проголосовали бы за Тимошенко; 7,9% – за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко; 6,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко; 5,2% – за лидера парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко; 5,2% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко; 4,1% – за лидера партии "За жизнь", нардепа Вадима Рабиновича.



В то же время более 25% украинцев до сих пор не определились, за кого бы проголосовали на выборах президента.