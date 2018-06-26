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Жоден з кандидатів у президенти не може бути впевнений у потраплянні в другий тур, – експерт

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Тимошенко і Порошенко не мають великої підтримки серед українців
Тимошенко і Порошенко не мають великої підтримки серед українців / Фото з відкритих джерел

Жоден з потенційних кандидатів у президенти не має більше 20% підтримки українців. Тому ніхто з нинішніх лідерів громадської думки не може бути впевненим не те що в перемозі – навіть в проходженні до другого туру.

Таку думку 24 каналу висловив директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала.

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За словами політолога, характер виборчої кампанії може суттєво вплинути на перерозподіл голосів в першій п’ятірці лідерів симпатій, оскільки відрив між ними незначний. Тому результати виборів багато в чому залежатимуть, з якими рейтингами майбутні кандидати підійдуть на старт кампанії.

Дивно виглядатиме, якщо президентом України оберуть людину, яка не має 20% голосів підтримки населення. Тому головне завдання виборчих штабів – перейти цей психологічний бар’єр, який давить на кандидатів. Це головна проблема всіх кандидатів, над якою не один місяць думають головні опоненти – в першу чергу, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Від того, як вони вирішать цю проблему, залежать їхні шанси на виборах,
– підкреслив Віталій Бала

Нагадаємо, згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні, якби вибори президента України відбувалися у середині червня і в списках не було б музиканта Святослава Вакарчука та актора Володимира Зеленського, то серед усіх громадян України віком від 18 років голоси б розподілилися так: 11,2% проголосували б за Тимошенко; 7,9% – за екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка; 6,5% – за лідера парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 5,2% – за лідера парламентської фракції Опозиційного блоку Юрія Бойка; 5,2% – за нинішнього президента України Петра Порошенка; 4,1% – за лідера партії "За життя", нардепа Вадима Рабіновича.

Водночас понад 25% українців досі не визначилися, за кого б проголосували на виборах президента.

Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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