Экс-регионал Богословская объявила, что идет в Президенты Украины

Бывшая народный депутат от "Партии регионов" Инна Богословская приняла решение баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Об этом политик сказала в своем видеообращении в Facebook.

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Она отметила, что в случае победы не намерена баллотироваться на второй срок.

Я твердо решила не только идти на эти выборы, но и победить на этих выборах. Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть двери новым людям, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут,

– заявила Богословская.

Экс-регионал рассказала, что деньги на предвыборную агитацию планирует получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносам граждан. Также она добавила, что не будет обращаться за помощью к крупным финансово-промышленным группам.

Отметим, Инна Богословская – заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его заместителем председателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Сейчас возглавляет общественную организацию "Вече Украины". Была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 6-го и 7-го созывов, однако дважды оставляла ее.

Напомним, ранее лидер движения "Справедливость", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.